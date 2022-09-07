Asgari ücret, memur ve emekliler dikkat! 2023’te zamlı maaşlar nasıl olacak?

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Türkiye’de milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren maaş zamlarına ilişkin ilk sinyaller açıklanan enflasyon oranlarına göre belli olmaya başladı. Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yapılacak zam oranları için tahminler de ortaya çıkmaya başladı. Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,37, Ağustos ayında ise aylık enflasyon yüzde 1,46 oranında gerçekleşti. İki aylık veriye bakıldığında kümülatif toplamıyla birlikte yüzde 3,86’lık SGK ve Bağkur emeklileri için enflasyon farkı oluştu. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla SGK ve Bağkur emeklilerinin alacağı emekli maaşı zammı belli olmuş olacak.

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNDE DURUM FARKLI



Memur ve memur emeklileri için durum farklılaşıyor. 2023 yılı için ilk 6 aylık dönemde memur ve memur emeklileri yüzde 8 zammı toplu sözleşme gereği hak ediyor. Eğer enflasyon toplamı yüzde 8’in üstünde çıkarsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkı da almış olacak. Enflasyon farkı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı aylık enflasyon rakamlarına göre tespit ediliyor.



ASGARİ ÜCRETTE NELER OLACAK?



Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, CNN Türk ekranlarına asgari ücrete ilişkin önemli tahminlerde bulundu. Kaya “Asgari ücret hesaplamasında pek çok formül var. Gerçekleşecek olan formül, Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olacak, formülün de tabanını oluşturmuş olacak. Enflasyonun 6 aylık döneme ilişkin farkını koruduğunu görüyoruz. Hükümetten farklı adımlar gelirse enflasyonun aşağı doğru inmesi söz konusu olabilecek. Yüzde 15-20 arasında enflasyon farkının oluşacağı, memur, işçi ve emeklilerin farkları olacak. Memur ve memur emeklilerinin 2023 yılının birinci 6 aylık döneminde yüzde 8’lik toplu sözleşmeden gelecek olan zamları belli. Bunun üzerine enflasyon farkı da üzerine eklenecek” dedi.



Kaya “İşçi ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon farkı alacak. Bunu da yüzde 20 seviyesinde varsayarsak, maaşlarında yüzde 20’lik artış öngörülüyor. Asgari ücret, memur, memur emeklileriyle ilgili olsun, Cumhurbaşkanı’nın açıklamasıyla farklı senaryo ortaya çıkabilecek. Daha rahatlatıcı olacak enflasyon üzerinde zam aşikar, ortaya çıkmış durumda. Enflasyon yüzde 16-17 seviyesinde gerçekleşecek olsa da yapılacak zam bunun üzerinde olacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı üzerinde ilave zammın uygulanacağını şu andan itibaren öngörebiliriz” ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRET 7500 LİRAYA YAKLAŞABİLİR



Asgari ücrete ilişkin yapılacak zamma dair Kaya “2023 yılı başı itibarıyla hükümet, gerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu gerekse memur ve memur emeklilerinin 2 yıl önceki toplu sözleşme şartları gereği ücretlerinde yapılacak artışların enflasyon rakamlarıyla birlikte göz önünde bulundurulduğunda emekli ve memur maaşlarında ciddi oranda artış meydana getirebileceğini öngörebiliriz. Toplu sözleşme şartları, enflasyon şartları ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği karar doğrultusunda artışlarla birlikte hangi noktaya geleceğini göreceğiz. 3 formül olarak değerlendirebiliriz” dedi.

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Kaya asgari ücretin 7500 liraya çıkabileceğini söyledi ve şunları ekledi:



“Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada açlık sınırı 6680 lira civarında olduğu açıklandı. Asgari ücretin 6680 liranın üzerinde 7000-7500 lira seviyelerinde olma ihtimali çok yüksek. 5500 lira olan asgari ücrette yüzde 10-20 artış geldiğinde 7 bin lira seviyelerine yaklaşmış olacak. Hükümetin asgari ücreti enflasyon seviyelerinin üzerinde bir artışla 7 bin liranın, açlık sınırının üzerine çıkarması söz konusu olacak. Yani 7000-7500 lira arasına oturmuş olacak 2023’ün ilk 6 aylık döneminde” değerlendirmesini yaptı.