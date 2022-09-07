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Son dakika... Gençlik Spor Bakanlığı KYK yurt sonuçları açıklandı! Bakan Kasapoğlu: Rekor kırdık

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Kasapoğlu#Gençlik Ve Spor Bakanı#Yurt
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 11:36

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, GSB Yurtları yerleştirme sürecine ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakan Kasapoğlu "Ülkemizin sağladığı yurt hizmetlerinin dünyada eşi benzeri olmadığını hepimiz biliyoruz. Biz hamdolsun yüzde 80'lik karşılama oranıyla birinci fazda bu rekoru hep birlikte gerçekleştirdik. Yurtlarımız dünyanın en güçlü yurt altyapısı. 36 ülkenin nüfusundan daha fazla kapasiteye sahip yurt altyapımız var" dedi. Kayıtlar 9 Eylül saat 23:00’e kadar devam edecek.

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Üniversite öğrencilerinin yurt başvurularına yönelik olarak KYK sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, GSB Yurtları yerleştirme sürecinin ilk fazının tamamlandığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu "Özellikle vurgulamak istiyorum. Yıllık bazda en fazla talebi almamıza rağmen birinci faz yerleştirmemizde tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik. İlk yerleştirmemizde yüzde 80'lik rekor karşılama oranına imza attık" dedi.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:

2022-2023 yurt başvurularına ilişkin birinci faz çalışma sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. 825 bin kapasiteli yurtlarımız, güvenlik, temizlik her alanda yüksek teveccühe mazhar olan bir altyapı. Uygulama aşamasına geçildiğinde çalışmamızı fazlara ayırdık. İlk kez yaptığımız bir uygulama. Yerleştirme sürecini 4 fazla tamamlayacağız. Temel amacımız üniversite gençliğini onların yurtlara yerleşim sürecini en akıcı şekilde yönetmek ve bu merkezde onun bir unsuru.

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Tüm başvuruların tamamen objektif şekilde, dijital ortamda analiz edildiğini ifade etmem lazım. Üniversite açılış tarihleri aynı gün olmuyor. Üniversitelerin açılış tarihlerini göz önünde bulundurarak planlama yaptık.

Uygulama aşamasını başlatmış oluyoruz. Birinci faz çalışmalarımızda olağanüstü gayretle çalışan bakanlık ailesine, herkese teşekkür ederim. Sevgi dolu bir çalışma var. İnşallah bu çalışmaların sonuçlarını da az sonra ifade edeceğim neticelerle taçlandırıyoruz.

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Yeni dönem için başvuru sürecini tamamladık ve başvurular 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak teyit edilen bir altyapıyla analiz edildi. Başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimiz kriterler baz alınarak öncelik sıralarını belirleyen bir puanlamayla tespit edildiler. Bu kriterler gelir, başarı, sosyal durum baz alınarak sıralama ortaya kondu. Öğrencilerimizin kazandıkları okula en yakın bakanlık yurdundan başlamak üzere yerleşimleri gerçekleştirildi. Sıra ona gelene kadar kontenjan dolduysa okula yakın en yakın yurda yerleşim yapıldı ve süreç tamamlandı. Okulların açılış tarihleri, üniversiteye ilk kez başlayacakların şehirlere geliş durumları değerlendirildi. Şehre ilk kez gelecek öğrencilerin adaptasyon süreci göz önünde bulundurularak değerlendirme yapıldı.

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"YERLEŞTİRMEDE REKOR KIRILDI"

Özellikle vurgulamak istiyorum. Yıllık bazda en fazla talebi almamıza rağmen birinci faz yerleştirmemizde tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik. İlk yerleştirmemizde yüzde 80'lik rekor karşılama oranına imza attık.

Ülkemizin sağladığı yurt hizmetlerinin dünyada eşi benzeri olmadığını hepimiz biliyoruz. Biz hamdolsun yüzde 80'lik karşılama oranıyla birinci fazda bu rekoru hep birlikte gerçekleştirdik. Yurtlarımız dünyanın en güçlü yurt altyapısı. 36 ülkenin nüfusundan daha fazla kapasiteye sahip yurt altyapımız var.

3 fazımız daha var. Bu fazların sonunda her öğrencimiz bu çatının altında olacak. Ailelerimiz ve değerli gençler endişe etmesinler. Onları bu ortamlarla buluşturma adına çalışmalarımızı nasıl başarılı götürdüysek faz faz paylaşacağım.

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"41 İLDE YERLEŞTİRME BİTTİ"

İlk fazda 41 il tamamıyla yerleşimini bitirdi. Sıfır yedekle tamamladık. 20'ye yakın ilimizde bu yerleşimi ikinci faz sürecinde tamamlamak üzereyiz. Bu sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. 10 ilimizde erkek, 4 ilimizde kız öğrencilerin tamamı yurtlara full olarak yerleştirildiler. Yedeksiz şekilde yerleştirmiş olduk. Durumlar analiz edilmeye devam ediliyor. Gecesini gündüzüne katan ekip var. Yeni planlamalar yeni bir takım alternatiflerle bu faz süreçleriyle en başarılı yerleştirme süreçlerinde bu sürecin sonunda sizlerle paylaşmış olacağız. Kız ve şehre ilk kez gelen öğrenciler ilkleri ortaya koydu. Büyükşehirlerde bu anlamdaki hamdolsun yerleştirme sonuçlarındaki başarımızı bu aşamalarla beraber ortaya koyacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde yine Eylül ayı içinde ikinci faz sonuçlarını sizlerle paylaşacağım.

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Bu mekanlar gençlerin mekanları. Tüm Türkiyemizde altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

SON KAYIT TARİHİ 9 EYLÜL

Bakan Kasapoğlu, Twitter üzerinden yurt kayıtları için son tarihin 9 Eylül 2022 saat 23:00 olduğunu söyledi.

 

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#Mehmet Kasapoğlu#Gençlik Ve Spor Bakanı#Yurt

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