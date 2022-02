Aracın yaşı ve kontrata dikkat! Koronavirüs sonrası çok arttı... Herkesin başına gelebilir

Haberin Devamı

Son yıllarda araç kiralamalar ön plana çıkmaya başladı. Araç sahibi olmak yerine araç kiralayarak seyahat etmek gittikçe popülerleşiyor. Özellikle tatil ve bayramlarda tercih edilen araç kiralama işlemleri kimi zaman sakıncalı durumlara neden olabiliyor.

Koronavirüs salgınıyla da yükseliş trendine giren araç kiralama özellikle ulaşımın her tipinde ve aşamasında sağlık en önemli unsur haline geldiğinden hijyen açısından öncelikli bir faktör oldu. Ancak bunların yanı sıra araç kiralarken mutlaka dikkat edilmeli. Dolandırıcılığa da açık olan bu alanda kiralama kontratından, taklit sitelere, aracın yaşından arıza ve çalınma durumlarına kadar dikkat edilecek birçok nokta var. Uzmanlar Hurriyet.com.tr'ye özel dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Haberin Devamı





"GİTTİKÇE POPÜLERLEŞİYOR"

Yolcu360 Chief Brand Officer’ı (CBO’su) Samet Ensar Sarı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu popülerleşmenin etkisini çok yoğun hissediyoruz. İnsanların alışkanlıkları değişiyor, özgürce seyahat etme ihtiyacının artması araç kiralamaya olan yönelimi arttırıyor. Yaşanan bu ilginin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

ÖZEL GÜNLERDE TERCİH EDİLİYOR

'Araç kiralamada en yoğun geçen dönemin turizm sektörü için de geçerli olan ve “peak season” olarak tanımlanan yaz dönemi ile bayramlar ve özel günler olduğunu söyleyebiliriz' diyen Sarı, "Çünkü insanlar genellikle bu dönemlerde tatil planı yapıyor ve gittikleri yerde araç kiralama ile ilgili desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Olağan dönemde hafta sonları için özellikle cuma günü araç alıp 2 gün dinlenme ya da program amaçlı da kullanılıyor. Hafta içinde ise sıklıkla iş seyahati için araç kiralama yapılıyor" açıklamasında bulundu.

YÜKSEK RİSK TAŞIYOR

Sarı araç kiralayanların sorumluluklarından bahsederken, "Kiralama yaptıkları araca zarar gelmemesi, herhangi bir yerinde çizik ya da hasar oluşmaması sorumluluğu aracı kiralayan kişiye ait. Bu riskleri karşılamak için sunulan sigorta poliçelerinin mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. HGS, OGS geçişleri ve trafik cezalarının bedelleri ve aracın yakıt masrafını da aracı kiralayan kişinin ödemesi gerekiyor" dedi.

Haberin Devamı

Sarı ayrıca, "Gerçek ve kurumsal araç kiralama şirketleri haricindeki internet siteleri üzerinden kişilerin araç kiralaması yüksek risk taşıyor. Bu sebeple güvenilir platformlardan araç kiralamak önemli" ifadesinde bulundu.

MUTLAKA KONTROL EDİN!

Sarı sözlerine şöyle devam etti: "Araç kiralayan kişinin aracı alırken herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etmesi önemlidir. Güvenilir ve kurumsal bir yerden aracını kiralaması yaşayacağı sorunlarının önüne geçmek ve kaliteli bir hizmet almak adına kişilere kolaylık sağlayacaktır. Özellikle müşteri deneyimi konusunda iyi olan firmaları tercih etmeleri araç kiralama süreçlerini daha rahat ilerletmelerini sağlayacaktır. Ayrıca yaş, findeks ve ehliyet konusunda gerekli koşulların sağlanıp sağlanmadığını teyit etmeleri önerilir."

Haberin Devamı

EN YOĞUN DÖNEM BAYRAMLAR

Miniyol Kurucu Ortağı Yaşar Çelik yaptığı açıklamada “Araç kiralama sektörü sezonsallığı olan bir sektördür. Resmi tatiller ve dini bayramlar özellikle sektörün en yoğun dönemidir. Yaz ayları ise yine sektörde araç talebinin en fazla olduğu dönemlerdir. Yaz aylarında talebin artmasının yanı sıra ortalama kiralama gün sayıları ve araç fiyatları da artmaktadır. Kış aylarında ise daha kısa süreli ve daha uygun fiyatlı araç kiralamaları yapılmaktadır” dedi.

KİMSEYLE PAYLAŞMAYIN!

'Herhangi bir dolandırılması riski yok diyebiliriz. Kullanıcıların araç kiraladıktan sonra herhangi bir suiistimal ile karşılaşmamak için kimlik ve kredi kartı bilgilerini firma yetkilileri dışında hiç kimse ile paylaşmamalarını yine de tavsiye ederiz' diyen Çelik aynı zamanda kişilerin kiraladıkları araçlardaki sorumluluklarını da şöyle sıraladı: "Kişiler kiraladıkları araçlardaki hasar, parça değişimi, arıza gibi durumların kullanıcı ihmali ya da kasti olarak yapılması durumunda bu zararlardan sorumludur. Ancak herhangi bir kaza ya da kişinin kontrolü dışında gerçekleşen olaylardan kullanıcıların sorumluluğu bulunmamaktadır. Her ihtimale karşın sorumluluğu sıfıra indirmek isteyen kullanıcılar için ise tam kasko, mini hasar sigortası gibi ek ürünler de bulunmaktadır."

Haberin Devamı

ÇOK BÜYÜK BEDELLER ÖDEYEBİLİRSİNİZ

Çelik araç kiralarken dikkat edilmesi gerekenleri de şöyle açıkladı: "Araç kiralarken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, firmanın güvenilir olmasıdır. Kiralanan aracın bakımlarının düzenli yapılması, lastiklerinin düzenli kontrol edilmesi, hasar durumu, çalışmayan aksamının olup olmadığının düzenli kontrolü kiralık aracı kullanırken ki yol güvenliğini etkileyen önemli noktalardır. Diğer yandan kiralanan aracın rent a car aracı olarak sigorta ve kaskosunun olması da son derece önem arz etmektedir. Aksi durumda herhangi bir hasar ya da kaza durumunda kullanıcılar çok büyük bedeller ödemek zorunda kalabilir. Tüm bu sebepler bir araya geldiğinde kiralama yapılan firmanın iyi araştırılması ve sadece fiyata bağlı kalarak araç tercihinin yapılmaması gerekmektedir."

Haberin Devamı

SALGIN TÜKETİCİLERİ KİRALAMAYA YÖNELTTİ

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle bayram ve tatil dönemlerinde günlük araç kiralamaya olan talepte artış yaşanıyor. Bunun yanı sıra, Covid-19 salgını tüketicilerin mobilite tercihlerini önemli ölçüde etkiledi. Ulaşımın her tipinde ve aşamasında sağlık en önemli unsur haline geldi ve hijyen öncelikli bir faktör oldu. Toplu ulaşımı tercih etmeyen bireyler, ulaşım ihtiyaçlarını özel araçları ile veya araç kiralama yöntemi ile karşılamaya başladı. Günlük araç kiralamanın yanı sıra saatlik araç kiralama hizmeti de günümüzde önemli bir seçenek haline geldi. Bu gelişmeler günlük araç kiralamayı bir nebze mevsimsel etkilerden kurtarıp yılın her ayında talep gören bir hizmet haline getirdi. Ayrıca günlük araç kiralamanın yeni model araçların geniş bir kitle tarafından test edilmesine olanak sağlamak gibi bir misyonu da var. Yeni araç satın almayı düşünen birçok kişi marka ve model tercihlerini, ilgilendikleri araçları öncelikli olarak kiralayıp denedikten sonra belirliyor" dedi.

Gözden Kaçmasın Altında Rusya yükselişi! Putin dengeleri bozdu Haberi Görüntüle

SAHTE KİRALAMA SİTELERİNE KARŞI ÖNEMLİ UYARI

'Özellikle araç kiralamaya yoğun talebin olduğu dönemlerde dolandırılma vakalarında artış yaşanıyor' diyen Ekici "Bu tür olumsuz durumlar ile karşılaşılmaması için tüketiciyi uyarmak amacıyla iletişim çalışmalarımız devam ediyor. Sayıları önemli derecede artan sahte araç kiralama sitelerine ve sosyal medya hesaplarına karşı tüketicilerin dikkatli olmasını, kiralama yaptıkları internet sitelerini kontrol etmeden işlem gerçekleştirmemelerini öneriyoruz" açıklamasında bulundu.

Ekici kişilerin kiraladıkları araçlarda sorumlulukları şöyle sıraladı: "Aracı kiralayacak kişinin ehliyet, kimlik ve kendi adına ait kredi kartı ile birlikte kiralama ofisinde hazır bulunması gerekmektedir. Yabancı müşteriler için ise pasaport ve Latin harfleriyle düzenlenmiş ehliyet yeterli olacaktır. Kiralama yapacak kişiden başkası aracı kullanacak ise kiralama sözleşmesinde mutlaka isminin geçmesi beklenmektedir. Olası kaza vb. durumlarda aracın yerini değiştirmeden, en yakın polis veya jandarma karakoluna ve ilgili kiralama şirketine haber verilmelidir. Pandemi dönemiyle birlikte müşterilerin Covid-19 riski taşıyıp taşımadığı HES (Hayat Eve Sığar) uygulaması üzerinden sorgulanıp riskli durumda araç kiralama hizmeti sağlanamamaktadır. Kiralama yapan müşterilerin hijyen kurallarına (maske-mesafe) uyarak sürecin herkes adına sağlıklı ilerlemesine destek olması önem arz ediyor."

"İLETİŞİM BİLGİLERİ MUTLAKA ALINMALI"

Ekici dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili açıklamada bulundu ve şunları söyledi: "Kısa süreli araç kiralama sektörü, sunduğu avantajlar ile mobilite alanında popüler bir tercih konumunda. Bunun getirdiği bazı durumlar da yaşanıyor tabii, “merdiven altı” diye tabir ettiğimiz bazı araç kiralama firmaları, sigorta kapsamı, bakım hizmeti, ikame araç tedariki, yola devam garantisi gibi hizmetleri karşılayamadığında sektörümüzün güvenirliğine gölge düşürüyor. Her sektörde olduğu gibi araç kiralama sektöründe de farklı fiyat politikası ile rakipler birbiriyle yarışıyor. Eski model ve çeşitli risklere açık araçlarla hizmet veren şirketler ise aynı oranda fiyatlarını da düşürebiliyor. Önemli olan uygun fiyat politikası ile en iyi hizmeti sunabilmektir. Güvenlik ve hijyen her şeyden önce geliyor. Her zaman önemli olmakla birlikte içinde bulunduğumuz pandemi döneminde gerek araç bakımında gerekse teslimat şartları anlamında özel dezenfeksiyon önlemlerinin alındığından emin olmak gerekiyor. Güvenlik açısından ise araç kiralayanların trafik kurallarına uyum göstererek kiralama sürelerini tamamlamaları, kişisel güvenlikleri ve trafik cezaları ile karşılaşmamaları açısından büyük önem arz ediyor."

Araç kiralama sürecinde dikkate alınması gereken diğer hususları ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

- Online ortamlarda kurumsal markaların taklidi olan sitelerden sakınılmalı.

- Kiralama kontratının içeriğine dikkat edilmeli.

- Aracın yaşı ve kondisyonu gözetilmeli.

- Kiralama firmasının müşteri ilişkileri bölümünün iletişim bilgileri mutlaka alınmalı.

- Kaza, arıza ve çalınma gibi durumlarda yapılacaklar konusunda kiralama şirketinden önceden bilgi alınmalı.