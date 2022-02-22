Putin'in Ukrayna kararı dünyada ilk manşet... 'Putin rüyasını gerçekleştirmek istiyor: Çılgınlık!'

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The Wall Street Journal

The Wall Street Journal 'Putin, Ukrayna'daki ayrılık bölgelerine asker gönderme emri verdi" manşetini atarken Putin'in nihai hedefini 'Soğuk Savaş sonrası hedeflerini tamamlama' olarak tanımladı. Putin'in hamlesinin Batı ile olan müzakereleri tamamen bitirecek bir adım olarak yorumlayan gazete Ukrayna'ya giren Rus birlikleriyle ilgili olarak yaşanan son gelişmeleri de birinci sayfasından aktardı.

Financial Times

Financial Times gazetesi birinci sayfasını bölgede yaşanan gelişmelere ayırırken 'Putin sınırları yeniden çiziyor' ifadesini kullandı. 20 yıldır görevde olan Putin'in Kiev'i yeniden Moskova'nın uydusu yapma niyetinde olduğu belirtilirken tarihi bir görevi ve geçmişten gelen rüyasını yerine getirme isteğinde olduğunun altı çizildi. Gazete Putin'in bu hamlesinin dünya tarafından lanetlendiğini ancak Rus birliklerinin çoktan savaş pozisyonunu aldığını belirtti.

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The Guardian

Putin'in verdiği kararı ve etkilerini manşetine taşıyan İngiliz The Guardian ise 'Putin Rusya'yı Ukrayna ile çarpışma rotasına soktu' başlığıyla yayınlandı. Putin'in diplomatik görüşmeler tıkandı sözlerini hatırlatan gazete İngiltere'nin Putin'in kararları karşısında atacağı yaptırımları hatırlatarak Başbakan Johnson'ın 'Kötü alâmet' sözlerini başlığa taşıdı.

Daily Mail

Daily Mail'in ilk sayfasında Putin'in kritik kararına yer verilirken 'Putin kan dökülecek dedi ve savaşın yolunu açtı' ifadesi kullanıldı. Gazetenin manşetinde, Putin'in kararından hemen sonra Doğu Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesinden birinin başkenti olan Donetsk'te tanklar da dahil olmak üzere çok sayıda askeri aracın hareket ettiği bilgisi yer aldı.

Le Monde

Fransız Le Monde gazetesi de manşetinde Paris'in Putin'e olan tepkisine yer verdi. 'Elysee Sarayı Putin'in paranoyak söylemini kınıyor' başlığına yer veren gazete, Fransa'nın ABD ve Avrupa Birliği'nin yanında yer aldığının altını çizerken Rusya'ya yönelik yaptırım taahhütlerine de vurgu yaptı.

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Bild

Almanya'nın çok satan gazetesi Bild de Putin'in Ukrayna kararını manşetine taşıdı ve verilen bu kararı 'Çılgınlık' olarak nitelendirdi. Haberde Putin'in, Ukrayna'nın Rusya'nın tarihsel bir parçası olduğunu söylediği açıklamasına yer verildi ve bu açıklama sert bir dille kınandı. Bild'in ana manşetinde ise 'Putin, birliklerini Ukrayna'ya gönderdi.' ifadesi yer aldı.





The Daily Telegraph

İngiliz gazetesi Putin'in kararına ilk sayfasında yer verirken 'Putin kan dökecek' başlığını kullandı ve bölgede barış için savaş başlatan Rusya sert bir dille eleştirildi.





Washington Post

ABD'nin en önemli gazetelerinden Washington Post, Rusya'nın kararını son dakika olarak duyurdu ve "Putin, askeri birliklerine iki ayrılıkçı bölgeye girmeyi emretti." manşetini attı. Washington Post dünya liderlerinin Putin'i uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladığını yazdı ve yaptırım tehditlerinin altını çizerek Rusya'yı uyardı.

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The Times

The Times'ın manşetinde son gelişmeler 'Putin, barış gücünü Ukrayna'ya soktu' ifadesi barış gücü ironik şekilde kullanılarak yer aldı. Başta İngiltere olmak üzere Batı devletlerinin Rusya'ya karşı öne sürdüğü yaptırımlar bir kez daha hatırlatıldı.





Independent

İngiliz Indepentent gazetesi de, Putin'in tanıma kararını son dakika gelişmesi olarak duyurdu. Putin'in, "isyancıları" resmen tanıdığı ifadesi kullanılan haberde Başbakan Boris Johnson'ın açıklamaları yer alırken Ukrayna'nın egemenliğinin ihlal edildiğinin altı çizildi.