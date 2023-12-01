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Apple tüm ürünlerine zam yaptı! İşte en ucuz ve en pahalı iPhone'un fiyatı

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#Apple#İphone#Fiyat
Apple tüm ürünlerine zam yaptı İşte en ucuz ve en pahalı iPhoneun fiyatı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2023 10:19

Apple Türkiye iPhone, MacBook ve iPad'lere Aralık ayı itibarıyla zam yaptı.

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Apple, Türkiye'de satılan tüm ürünlerine zam yapma kararı aldı. iPhone, MacBook ve iPad fiyatları zamlanmış oldu.

49 bin 999 liraya satılan iPhone 15'in fiyatı yüzde 8 zam görerek 53 bin 999 liraya yükseldi. En pahalı iPhone 15 Pro Max ise 92 bin 99 liradan 99 bin 999 liraya yükseldi.

MacBook Pro 14 inç ekranlı M3 işlemcili, 8 gb ram, 512 gb depolama alanına sahip ürün 62 bin 999 liradan satışa sunuldu.

iPad Pro 11 inç ekranlısı 31 bin 999 lira, 12,9 inç ekranlısı 44 bin 999 liradan satılıyor.

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#Apple#İphone#Fiyat

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