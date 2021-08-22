AnadoluJet'ten yeni uçuş rotası

Türk Hava Yollarının (THY) başarılı markası AnadoluJet, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Akdeniz ve Ege bölgelerinin gözde turizm noktaları Antalya ve İzmir'e direkt uçuşlara başlıyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, 23 Ağustos'tan başlayacak Antalya ve İzmir’e karşılıklı uçuşlar, haftanın 3 günü icra edilecek.

Seferler, Antalya Havalimanı'ndan pazartesi, perşembe ve pazar saat 19.15’te, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan ise 21.25’te düzenlenecek. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 08.20’de, Ordu-Giresun Havalimanı’ndan ise saat 10.45’te yapılacak.



CEZASIZ DEĞİŞİKLİK HAKKI



Bayrak taşıyıcı marka, Türkiye’nin fındık üreticisi konumundaki kentleri Ordu ve Giresun’un ortak havalimanından eşsiz doğa güzelliğine sahip Akdeniz ve Ege bölgelerinin inci şehirleri Antalya ve İzmir’e ayrıcalıklı hizmetlerle seyahat etme imkanı sunuyor.

Yolcular, 31 Mart 2022'e kadar satın alacakları biletlerde cezasız değişiklik hakkına sahip olacak.



Ayrıntılı bilgi için "www.anadolujet.com" resmi sitesini ziyaret edebilecek yolcular, satın alınan biletler üzerinde iptal, iade ve değişiklik haklarıyla ilgili detaylara "Esnek Bilet Hakları" sayfasından ulaşabilecek.

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