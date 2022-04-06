Altın fiyatlarında ‘şahin Fed’ korkusu!

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Altın yatırımcısı, bir taraftan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili haber akışlarını; diğer taraftan ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarında ne kadar şahinleşeceğiyle ilgili mesajları takip ederken; altının ons fiyatı kararsız seyrini sürdürüyor. Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Eda Karadağ altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Küresel piyasaların gündeminde ABD ve AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırım kararları ve Fed üyelerinin şahin açıklamaları yer alıyor. Bu iki konu arasına sıkışan ons altında da bu süreçte net bir yönden bahsetmek biraz daha zor oluyor” şeklinde belirtti.

FED ÜYESİNDEN AGRASİF AÇIKLAMA

Güvercin açıklamalarıyla bilinen Fed üyesi Lael Brainard’ın dün şahin tondaki açıklamaları altın fiyatlarını destekleyerek, 1944 dolar seviyesine kadar yükseltti. Brainard’ın Fed’in bilanço küçültmesiyle ilgili olarak “Geçmiş dönemlere göre hızla küçültülecek” şeklindeki söylemi ve mayıs toplantısında 50 baz puanlık faiz artışına işaret etmesi etkili oldu. Bu açıklamalar sonrası ABD tahvil faizleri yükselişe geçti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bugün yüzde 2,63 seviyesine kadar yükselerek 19 Mart 2019 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

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Fed’in daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi ABD tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin yükselişinde etkili olurken; altın fiyatlarında ise aşağı yönlü bir eğilime sebep oluyor. Bunun yanında Fed’in 9 trilyon dolarlık bilançosunda küçültmeye gitmesi piyasadan doların çekilmesi anlamına gelirken; altın fiyatını da baskılıyor.

Ons altın, yeni güne 1923 dolar seviyesinden başlarken; dar bantta dalgalı bir seyir izliyor. Altının ons fiyatı bugün içerisinde en yüksek 1933 doları; en düşük ise 1915 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 0,30 oranında düşüşle 1929 dolardan işlem görüyor.

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GRAM ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 916,43 lira seviyesini, en düşük ise 907,29 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazancında hareket ederken; saat 13:00 itibarıyla yüzde 0,39 oranında yükselişle 914,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1496 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 158 liradan işlem görüyor.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 913 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 909 lira seviyeden başlamıştı.

ALTIN YÖN BULMAKTA ZORLANIYOR

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

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Küresel piyasaların gündeminde ABD ve AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırım kararları ve Fed üyelerinin şahin açıklamaları yer alıyor. Bu iki konu arasına sıkışan ons altında da bu süreçte net bir yönden bahsetmek biraz daha zor oluyor.

Son haftalarda, oldukça yatay bir seyir izleyen ons altın jeopolitik risklerin desteğiyle 1900 dolar seviyesinin üzerinde hareketini koruyorken, Fed üyelerinin enflasyonu düşürmek için faiz konusunda daha da agresifleşebiliriz açıklamalarıyla baskı altında kaldığından 1950-1960 dolar aralığını yukarı yönlü kırmakta zorlanıyor. Bu iki mesele devam ettiği sürece de ons altında yatay seyir devam edebilir.

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Bugün için Fed’in mart ayında yaptığı toplantısının tutanakları bulunuyor. Taze bir veri değil ancak iki gün süren toplantının satır aralarını okumak açısından önemli olacaktır. Bunun dışında yeni yaptırımlarda yakından takip edilebilir.

1850 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ

Teknik olarak incelediğimde, 1900 dolar destek noktası olarak izlenebilir. Bu desteğin aşağı yönlü kırılmasıyla 1885 – 1870 dolar destek noktaları olarak bulunuyor. Bu desteklerin altında 1850 dolar önemli bir destek noktasıdır. Bu destek üzerinde kaldıkça satışlarda sınırlı kalabilir. Buna karşın, yukarı yönlü hareketinde 1950-1960 dolar direnç alanı olarak bulunuyor. Bu direnç alanı kırılırsa alımlar hızlanabilir, kırılmadıkça yükselişinde zorlanması muhtemel.

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