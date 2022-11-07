Altın fiyatlarında hareketlilik! 1000 lira aşıldı

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Enflasyon sorunu tüm ülkeleri derinden etkiliyor. Resesyon, işsizlik gibi tehditleri de ortaya çıkaran enflasyonun önüne geçmek için merkez bankaları çalışmalarını sürdürüyor.

Genel anlamda sadece faiz artırımı yaparak parasal sıkılaşmaya giden merkez bankaları enflasyondaki artış hızını yavaşlatamıyor.

ABD Merkez Bankası Fed'in liderliğinde faiz artıran merkez bankaları henüz enflasyonu durduramasa da ilerleyen aylara yönelik de faiz artırımlarının devam edeceği mesajı veriyorlar.

Gözden Kaçmasın Fed faizi daha küçük adımlarla mı artıracak? Haberi Görüntüle

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ GÜÇLÜ GELDİ

ABD'de geçtiğimiz hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde pozitif gerçekleşti. Ekonomiye yönelik bir umut ışığı olan ancak tek başına da yeterli olmayan verinin etkisiyle birlikte altın güç kazanmaya başladı.

Ons altın bugün 1681 dolar seviyesine kadar yükseldi. Güne 1681 dolardan başlayan ons altın en düşük 1670 dolar seviyesini gördü.

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GRAM ALTIN 1000 LİRAYA YERLEŞMEYE ÇALIŞIYOR

Bir süredir ons altındaki gerilemenin etkisiyle gram altın 970-980 lira civarında seyre yönelmişti. Ons altındaki yükselişe paralel gram altın fiyatları da güçlendi.

Gram altın güne 1003 liradan başladı. Gün içinde en düşük 999.1 lira, en yüksek de 1006.1 lira seviyesi görüldü. Gram altın şu sıralar 1001 liradan alıcı buluyor.