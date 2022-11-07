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Fed faizi daha küçük adımlarla mı artıracak?

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#Fed#Faiz#Piyasa
Fed faizi daha küçük adımlarla mı artıracak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 07:21

ABD Merkez Bankası'nın hızlı faiz artırım hamlelerinin ardından Chicago Fed Başkanı Charles Evans daha küçük faiz artırımlarına doğru kayılmasının vaktinin geldiğini söyledi.

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Enflasyonu dizginlemek için politika faizini yükseltmeyi tercih eden ABD Merkez Bankası'na yöneticisinden bir öneri geldi. Chicago Fed Başkanı Charles Evans, faizin daha küçük adımlarla artırılmasının vaktinin geldiğini söyledi.

ÖNDEN YÜKLEMELİ ARTIRIMLARI TAMAMLANDI

Evans önden yüklemeli faiz artırımlarının tamamlandığını ve sıkı para politikasında doğru noktayı bulmaya çalıştıklarını söyledi. Evans ""75 baz puan olmayan bir hızda faiz artırımı, FOMC'ye nihai olarak ulaşılmak istenen seviyeye çok hızlı gitmeden biraz daha fazla veri görme imkanı verecek, bu bana akıllıca geldi" ifadesini kullandı.

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75 BAZ PUANLIK ARTIŞI DESTEKLEMİŞTİ

Son faiz artırımında 75 baz puanı destekleyen Evans, şu anki ortamda faiz artırım hızının biraz geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Evans"Para politikasını sıkılaştırmak için bolca kapasite var, ancak bunun daha yavaş bir hızla yapılması gerekli. Önden yüklemeyi tamamladık ve şimdi sınırlayıcı para politikasında doğru noktayı arıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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"1 YIL SONRA ARA VERİLEBİLİR"

Chicago Fed Başkanı, faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmenin ise şu andan bir yıl sonra mümkün olabileceğini savundu.

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#Fed#Faiz#Piyasa

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