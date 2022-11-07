Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Sosyal konutlar için kura çekimleri bugün başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#TOKİ#Sosyal Konut#Kura
Sosyal konutlar için kura çekimleri bugün başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 07:13

Milyonlarca kişinin başvuru yaptığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimleri bugün başlıyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 10 günde 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekimi tamamlanacak.

Haberin Devamı

Uygun fiyat ve şartlarda kısa sürede ev sahibi olunmasını sağlayacak olan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim İlk İş Yerim kampanyasında başvuru süreci geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı.

Bugün itibarıyla sosyal konutların kura çekimlerine başlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında 10 günde 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekimini tamamlayacaklarının müjdesini verdi.

Gözden Kaçmasın

Trafik sigortasında dolandırıcıların oyununa gelmeyinTrafik sigortasında dolandırıcıların oyununa gelmeyinHaberi Görüntüle

Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında “13 Eylül ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan ilk kuraları çekiyoruz! Pazartesi başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da Mart ayına kadar bitecek!” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İLK KURA ÇEKİMİ ŞIRNAK VE ARDAHAN'DA

Öte yandan Bakan Kurum'un paylaştığı tabloya göre; Şırnak'ta yapılacak 1450 konut ve Ardahan'da yapılacak 250 konut için bugün kura çekimi yapılacak.

Ayrıca; 8 Kasım’da 1070 konut için Kars ve 903 konut için Siirt'te, 9 Kasım’da 550 konut için Iğdır ve 1850 konut için Batman'da, 10 Kasım’da 1480 konut için Ağrı'da, 10-11 Kasım’da 2 bin 550 konut için Mardin'de, 11-12 Kasım’da 2 bin 800 konut için Van'da, 13-14-15-16 Kasım’da 7 bin 100 konut için Şanlıurfa'da, 15 Kasım’da 804 konut için Hakkari'de ve 16 Kasım’da 1250 konut için Bitlis'te kura çekimi yapılacak.

Gözden Kaçmasın

Toggun en çok sevilen rengi belli olduTogg'un en çok sevilen rengi belli olduHaberi Görüntüle

kura çekimi noter huzurunda yapılacak ve canlı yayınlanacak.

Sosyal konutlar için kura çekimleri bugün başlıyor

Sosyal konutlar için kura çekimleri bugün başlıyor

Sosyal konutlar için kura çekimleri bugün başlıyor



 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TOKİ#Sosyal Konut#Kura

BAKMADAN GEÇME!

Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili
İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham

BAKMADAN GEÇME!

Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili
İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham