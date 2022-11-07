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Noyan Doğan
Noyan Doğan
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Trafik sigortasında dolandırıcıların oyununa gelmeyin

#Trafik Sigortası#Türkiye Sigorta Birliği#Sahte Poliçe

Beklenen ve korkulan oldu. Şaşırdım mı? Hiç şaşırmadım. Primler artınca trafik sigortası, dolandırıcıların yeni rant kapısı oldu. Hem de öyle yöntemlerle dolandırıyorlar, öyle rant elde ediyorlar ki, ağzınız açık kalır. Sonuçta olan yine vatandaşa oluyor. İşin kötüsü, vatandaş dolandırıldığını ya çok geç anlıyor ya da başına bir şey geldiğinde farkına varıyor ki, iş işten geçmiş oluyor. Anlatayım.

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Dolandırıcılar, aracınızın trafik sigortasının yenilemesinin geldiğini ya da yeni bir araç aldıysanız sigorta yaptırmanız gerektiğini bir şekilde öğreniyor. Nasıl öğreniyorlar diye sorarsanız; işin orası bana göre biraz organize işlere giriyor. Size ulaşıyorlar ve neredeyse yarı yarıya fiyat veriyorlar. Sağdan soldan duyduklarınızla ya da yaptığınız fiyat araştırması sonucunda verilen teklif cazip geliyor. Şöyle örnek vereyim; normalde trafik sigortanızı 4 bin liraya yenilemeniz gerekirken dolandırıcılar, size 2 bin ya da 2 bin 500 lira öneriyor. Siz de, ‘zaten zorunlu sigorta, şirket farkının önemi yok, önemli olan fiyat, ne kadar ucuz olursa benim için o kadar iyi’ deyip, teklifi kabul ediyorsunuz. Malum trafik sigortasında artık primler peşin ödeniyor. Kredi kartı ya da nakit paranızı ödüyorsunuz. Sonrasında, şanslıysanız size poliçe falan göndermiyor ki, o zaman dolandırıldığınızı anlıyorsunuz. Şansızsanız, sahte bir poliçe gönderiyorlar, başınıza bir şey gelene kadar dolandırıldığınızı anlamıyorsunuz.

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NASIL DOLANDIRIYORLAR?

Eminim birileri, ‘ne var canım, hepi topu 2-3 bin liralık trafik sigortasından bahsediyorsun’ diyecektir. O eskidendi, artık öyle değil. Büyük şehirlerde otomobillerde trafik sigortasının fiyatı 10-12 bin liralara, kamyon, otobüs, taksi gibi araçlarda 25 bin liralara kadar çıkıyor. Sadece trafik sigortası özelinde değil, genel olarak fiyat artışlarından dertli olan tüketici de 20 bin liralık sigortaya, iyi kurgulanmış bir dolandırma yöntemi ile 10 bin lira ödeyeceğini öğrenince doğal olarak üzerine atlıyor. Bakın; 25 milyon araçtan ve 25 milyon sigorta poliçesinden bahsediyoruz. Hemen hemen her gün onlarca araç trafiğe çıkıyor, onlarca aracın da poliçe yenilemesi geliyor. Anlayacağınız öyle böyle bir pazardan bahsetmiyoruz.

SAHTE POLİÇE SATIYORLAR

Durum öyle boyuta geldi ki, Türkiye Sigorta Birliği, dolandırıcıların sahte poliçe satarak vatandaşları zarara uğrattığı yönünde şikayetler üzerine açıklama yapmak durumunda kaldı. Açıklamada, çeşitli yollarla vatandaşların telefon numaralarına ulaşan dolandırıcıların, sahte trafik poliçesi sattıklarına değinilerek, özellikle trafik sigortası almak için acentelere başvuranları takip eden dolandırıcıların kendilerini başvuru yapılan acentenin temsilcisi olarak tanıttıkları ve bu yolla sahte poliçe satarak mağduriyetlere neden oldukları vurgulandı. Açıklamada, sigortasının olduğunu düşünen vatandaşların hem maddi zarara uğradığına hem de trafikte kusurlu duruma düştüklerine dikkat çekildi.

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BUNLARI MUTLAKA YAPIN

Peki, vatandaş dolandırılmamak için ne yapacak ya da dolandırıldığını nasıl anlayacak? Yapmanız gereken; Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi’nin (SBM) internet sitesine girin, orada trafik sigortası teklif karşılaştırma bölümünden yaptıracağınız trafik sigortası için teklif alın. Tüm şirketlerin fiyatlarını tek bir ekranda göreceksiniz. En uygun fiyat hangisiyse seçin ve o şirketten ya da acentesinden poliçenizi yaptırın. Bitmedi; sonrasında da e-Devlet üzerinden poliçenizin yapılıp yapılmadığını sorgulayın. Önerim, sadece yeni trafik sigortası yaptıracaklar ya da sigortasını yenileyecek olanlar değil; tüm trafik sigortası sahipleri ara ara e-Devlet üzerinden poliçelerini kontrol etsinler.

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Sakın, ‘o siteye gir, öbür taraftan kontrol et, kim uğraşacak bununla’ demeyin; uğraşın. Dolandırıldıysanız ve bunu da bilmiyorsanız, olası bir kazada birinin aracına zarar verir ya da birinin ölümüne neden olursanız, ‘dolandırıldım, farkına varamadım’ deseniz de boş; maddi, bedeni tüm tazminatı ödemek zorunda kalırsınız.

 

#Trafik Sigortası#Türkiye Sigorta Birliği#Sahte Poliçe
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