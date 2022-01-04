Altın fiyatlarında ABD etkisi! 30 dolar birden düştü

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Altın fiyatlarındaki volatilite dar bantta da olsa devam ediyor. Ons altın fiyatları ABD'de oluşan ekonomik gelişmelerin etkisinde kalarak düşüş gösterdi. ABD 10 yıllık tahvil faizinin getirisinin hızlı yükselmesi altın fiyatlarını yaklaşık 30 dolar birden düşürdü.

ABD tahvil faizi 2009 yılından bu yana en büyük yükselişini yapmış oldu.

SERT DÜŞÜŞÜN ARDINDAN TOPARLANMA EĞİLİMİNDE

Altın fiyatları dün yaşanan sert düşüşün ardından toparlanmaya çalışıyor. Ons altın güne 1802 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1800 doları, en yüksek de 1807 dolar seviyesini gördü. Saat 09:07 itibarıyla ons altın 1805 dolardan alıcı buluyor.

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GRAM ALTIN DA GÜÇ KAYBINDA

Ons altındaki düşüşe paralel olarak gram altın fiyatları da kayba yöneldi. Dün 800 lirayı aşan gram altın bugün 760 lira seviyelerinde işlem görüyor. Gram altın güne 757 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 750 lira, en yüksek de 781 lira seviyeleri görüldü. Saat 09:07 itibarıyla gram altın 776 liradan alıcı buluyor.

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200 GÜNLÜK ORTALAMAYA DİKKAT

Ikon Menkul altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. 200 günlük ortalamanın üzerinde tutunan ons altın fiyatlarında oynaklık olabileceğini öne sürdü.

İşte o değerlendirme

XAUUSD – ABD 10 yıllığın etkisiyle yeni yıla düşüş ile başladı…

Son günlerde 200 günlük ortalamanın üzerinde tutunmuş olmanın verdiği güç ile kademeli olarak yükselişine devam etmiş olan Ons Altın, dün ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1.6’nin üzerine hızlı bir şekilde çıkmış olmasıyla aldıklarını geri verdi. Yeni yıla 1832 direncinden başlayan sarı metal günü 1798’e denk gelen 200 günlük ortalamanın hemen üzerinde kapattı. Sert düşüşün devamı gelir ve 200 günlük ortalama kırılırsa negatif seyrin güçlü kalmasını bekleyebiliriz. Sene başı fiyatlamalarında oynaklık biraz yüksek olabilir ve bu noktada 200 günlük ortalama referans alınabilir.

Olası tepkilerde gün içi ilk direnç 1812 ve ana direnç ise 1832 seviyeleri olacaktır.

Destekler: 1798/1795 – 1781 – 1748

Dirençler: 1812 – 1832 – 1850