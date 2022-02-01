Son dakika... Altın fiyatları yeniden yükselişte

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Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımının Mart ayında başlayacağına yönelik açıklamalarıyla 1780 dolara kadar gerileyen altın fiyatları yeniden toparlanma grafiği çizmeye başladı.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in Mart ayında 50 baz puan artırım yapmayacağını, diğer Fed başkanlarının da faiz artırım hızının ekonomik gelişmeler ve enflasyona bağlı olduğuna dair açıklamaların gelmesi piyasalarda ılımlı rüzgarlara neden oldu. Fed'in agresif faiz artışına gitmeyeceğine dair beklentilerle birlikte ons altın yeniden 1800 dolar desteğinin üzerine çıktı.

1800 DOLAR PSİKOLOJİK SINIR OLDU

Altın fiyatlarında önemli eşik noktası olarak 1800 dolar öne çıkıyor. Psikolojik sınır olan bu eşiğin aşılmasıyla birlikte yeni direnç noktalarının çalışması da bekleniyor. Ons altın güne 1799 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1795 dolar, en yüksek de 1801 dolar seviyesini gördü. Saat 08:25 itibaıryla 1800 dolar seviyesinde bulunuyor.

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GRAM ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Gram altın fiyatları dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 800 liranın altında kalmaya devam ediyor. Ons altındaki güçlenmeye paralel yükseliş sergileyemeyen gram altın güne 770.6 liradan başladı. Gün içinde en düşük 766.5 lira, en yüksek de 772.1 lira seviyesini gördü. Saat 08:25 itibarıyla gram altın 771 liradan alıcı buluyor.

"ALTINDA TEPKİ ALIMLARI VAR"

Ikon Menkul, altın fiyatlarını analiz etti. Altın fiyatlarında yükselen trend çizgisi oluştuğunu belirten kurum, 1822 dolar direnç seviyelerinin görülebileceğini rapor etti.

Ikon Menkul'ün değerlendirmesi şöyle:

Haftanın ilk işlem gününde mavi yükselen trend çizgisinden gelen tepki alımlarıyla Ons Altın 1800 direnç bölgesi sınırına kadar yükseldi. Değerli madende tepki alımlarının sürmesi ve bu direnç bölgesinin kırılması halinde 1810 ve 1822 seviyeleri sonraki direnç bölgeleri olarak ön plana çıkmakta. Aşağıda ise 1782 ve mavi yükselen trend çizgisi ilk destek bölgeleri olarak takibimizde kalmaya devam ediyor.

Destekler: 1782-1770-1752

Dirençler: 1800-1810-1822