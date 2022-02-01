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Merkez Bankası'ndan TL'ye dönüşen mevduatlar için yeni karar

#Merkez Bankası#TL#Mevduat
Merkez Bankasından TLye dönüşen mevduatlar için yeni karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TL'ye dönüşümde bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili olacak.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), altın hesapları, döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümünde bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili olacak.

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TCMB'nin "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ve "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"leri Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, 21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’in 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:

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“(5) Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkilidir.”

Merkez Bankasından TLye dönüşen mevduatlar için yeni karar

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