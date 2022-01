Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Elektrik faturalarına düzenleme

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KABİNE REVİZYONU YORUMU



* Sözlerimin hemen başında Kabinemize yeniden katılan Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a tekrar hoşgeldiniz diyorum. Bakanlık vazifesinden affını isteyen Abdulhamit kardeşimize sukünetle yürüttüğü hizmetler için aynı şekilde teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde Kabine üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Değişen şartlara göre Kabine'de revizyona gitmemiz doğal bir durum. Bundan sonra da gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz. Milletimizin ülkeyi yönetme sorumluluğu verdiği 2002 Kasım'ından bu yana hayata geçirdiğimiz eser ve hizmetlere de katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.

"HER ŞEYE RAĞMEN VERİMLİ BİR KIŞ MEVSİMİ GEÇİRİYORUZ"



* Bir de ülkenin gelişmesi kalkınması için tuğla üstüne tuğla koymadıkları halde ekmeklerini yediklerini, havasını soludukları vatanlarına layık olamayanlar da var. Ülkemizin 2 asırlık demokrasi ve kalkınma mücadelesinin son 20 yılında bize bu imkanını veren Rabbim'e binlerce hamd olsun. Türkiye son yılların en bereketli ve onunla birlikte zahmetli kışını geçiriyor. Son haftalarda yağan karla bu yıl için rahat bir nefes aldık. Kar yağışının bastırdığı ilk günlerde şehiriçi ulaşıma çeşitli sıkıntılar yaşandı. Her şeye rağmen genel olarak verimli bir kış mevsimi geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Kar yağışıyla birlikte barajların dolmasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz.



ERDOĞAN DUYURDU: ELEKTRİK FATURALARINA DÜZENLEME



* İran'la aramızdaki doğalgaz hattının karşı tarafta yaşanan arıza sebebiyle doğalgaz arızasında azalma ortaya çıkmıştı. Arızanın giderilmesi çalışmasının önümüzdeki aylara bırakılmasını karar aldık. Ve böylece doğalgaz akışını tekrar başlattık. Tuz Gölü ve yeraltı doğalgaz tesislerini devreye soktuk. Salgın döneminde dünyada kömür fiyatları 5 kat, doğalgaz fiyatları 10 kat artarken biz bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için gayret gösterdik. Yılbaşı itibarıyla tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmekte kaldık. Vatandaşlarımızın 2-3 kat faturalarının arttığı yönündeki şikayetleri sonrası elektik kurumlarımıza tarifelerin düzenlemeye gitmesi talimatını verdik. Elektrik faturalarında aylık tüketimi, 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz.



* Büyümenin sürdürülerek telafisi zor kayıpların önlenmesi. Ve tüm diğer bakımlardan en başarılı yönetmiş ülkelerin başında geliyor. Gelişmiş diye tabir edilen ülkelerin çoğu bu zorlu süreçte sınıfta kalmıştır. Herkesin içine kapandığı, şalter indirdiği bir dönemde biz tarihimizin en büyük üretim ve ihracat atağını gerçekleştirdik. Milli birlik ve beraberliğimizi korumada, terörle mücadelede bölgesel ve küresel meselede ön alıcı olmada gösterdiğimiz başarıyı salgın sürecinde bir üst aşamaya çıkardık. Türkiye artık belirleyici ülkeler arasına girmiştir. Artık geleceğe daha bir güvenle, umutla, azimle bakıyoruz.



3 YENİ DESTEK PAKETİ MÜJDESİ



* Kredi garanti fonu kefaletiyle kullandırılacak 3 destek paketi. 3 yeni paketle firmalarımıza 60 milyar liralık kefalet limiti açıyoruz. İhracat destek paketi ise döviz kazancı faaliyeti yürüten KOBİ'lerimize hitap etmektedir. Bu kapsamda alınacak kredilerin amacına uygun kullanılmasını temin etmek için bankaların gereken dikkati göstereceğine inanıyoruz.



* Dezavantajlı çocuklar için destek paketini devreye alıyoruz.



* Tüm bu felaketlerde hem arama kurtarma hem yeniden inşaa faaliyetleriyle sonuç alıcı afet yönetimiyle vatandaşlarımızın mağduriyetini kısa sürede giderdik.



* Engellilerimize yönelik memur atamasını 8 Şubat'ta yapacağız.



GİRESUN VE TRABZON'DAKİ AÇILIŞ TÖRENLERİ



* Eser ve hizmet siyasetimizin meyvelerini toplamak olarak kabul ettiğimiz bu açılış törenlerinin aynı zamanda şehirlerimizin nereden nereye geldiğine de vesile oluyor. Hafta sonlarını şehirlerimizde vatandaşlarımızla kucaklaşarak hasret geçirmekte kararlıyız. Biz asla ülkesinden bir haber, milletinden kopuk salon siyasetçilerinden olmadık, olmayacağız. İnşallah bu hafta sonu Zonguldak'ta olacağız. Kadınıyla ve erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla her kesimden insanımızla aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız.



ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

"YANGIN SÖNDERME UÇAKLARININ SAYISINI 20'YE ÇIKARIYORUZ"



* Diğer yandan havaların ısınmasını beklemeden, orman yangınlarıyla mücadelemizi güçlendirecek adımlarımızı atıyoruz. İHA'ları 8'e, yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye, helikopter sayımızı 50'ye çıkarıyoruz.



* Türkiye'nin girdiği kalkınma ve büyüme sürecinde elbette sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ülkemizin önüne kurulan tuzakları aşarken, maruz kaldığımız saldırıları savuştururken yaşadığımız sıkıntılar da var. Bize düşen buna rağmen hedeflerimize doğru ilerlemeye devam etmek, buna rağmen başarmaktır.



"OYUNLARI BOZDUK"



* Sadece günü kurtarma peşinde koşsaydık bu kadar hücuma maruz almazdık. Türkiye 84 milyon vatandaşıyla , sanayiden savunmaya her alanda kendine güveniyorsa bunu birilerinin ihsanına değil kendi emeğimize ve gayretimize borçluyuz. Bugüne gelirken nelerle karşılaşmadık, neler yaşamadık ki. Milletimizi sosyal kaos çıkarmak niyetiyle birbirine düşürmek istediler. Devletimize PKK'dan FETÖ ve DEAŞ'a kadar ne kadar terör örgütü varsa üzerimize salarak diz çöktürmeye çalıştılar. Hamd olsun bu oyunların hepsini de bozduk. Serbest piyasa kurallarıyla, ahlakla vicdanla ilgisi olmayan her saldırıya gereken tüm tedbirleri alarak bertaraf ettik.



* Bu arada ortaya çıkan yüksek enflasyondan milletimizi koruyacak adımları da birer birer atıyoruz. Asgari ücretten, memur maaşına kadar yaptığımız artışlar bu adımlardan biridir. Her yeni ayın bir öncekinden daha iyi olduğunu göreceğimiz bir döneme girdik. Bu süreçte vatandaşımızın her şikayetine kulağımız da gönlümüz de açık olacak. 20 yıldır bu ülkenin ve milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz.



* Milletimize verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederken hayat pahalılığını indirme sözümüzü de yerine getireceğiz. Her şeyin anahtarı bu ahittir. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için bu hususa her şeyden fazla hassasiyet göstermemiz şarttır. Son dönemde kimileri siyasi hassasiyeti kaşıyarak, kimileri ekonomik sorunların sonuçlarını çarpıtarak Türkiye'nin bu büyük gücüne saldırıyorlar. Bugüne kadar başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar.