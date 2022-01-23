Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?

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Ons altın fiyatları geride kalan haftayı uzun süredir görmediği seviyelere çıkarak yükselişle kapattı. Pazartesi günü en düşük 1813 dolar olan ons altın fiyatları, en yüksek ise 1823 dolar seviyesine çıktı. Ons altın haftanın ilk gününü 1819 dolar seviyesinde tamamladı.

Salı günü kazançlarını bir nebze geri veren ons altın 1805 dolar ile 1822 dolar arasında dalgalandığı günü, 1814 dolar bandında tamamladı.

Çarşamba günü ise ons altının en hızlı haftalık yükselişi gerçekleştirdiği gün oldu. En yüksek 1843 dolar seviyesine çıkan ons altın, en düşük ise 1810 doları gördü. Değerli maden günü 1842 dolar seviyesinde tamamladı.

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HAFTALIK ZİRVE PERŞEMBE GÜNÜ

Ons altın haftalık zirvesine perşembe günü çıktı. Gün içerisinde 1847 dolara kadar yükselen ons altın kritik 1850 barajını zorlasa da aşamadı. Ons altın en düşük 1836 doları gördüğü perşembe gününü, 1838 dolar seviyesinde tamamladı.

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Haftanın son işlem günü ise ons altının değer kaybettiği bir gün oldu. Ons altın bir önceki kapanış seviyesinin 5 dolar üzerine çıkarak 1843 doları görse de kazanımlarını koruyamadı. Gün içerisinde en düşük 1828 doları gören ons altın, haftayı 1829 dolar ile tamamladı.

Böylece ons altın kapanış değerleri dikkate alındığında haftayı 0.54 artışla tamamladı.

NEDEN YÜKSELDİ?

Ons altında yaşanan yükselişin en önemli sebepleri arasında yatırımcıların kendilerini yükselen enflasyonist risklerden koruma güdüsü ve jeopolitik risk olarak öne çıkan Ukrayna gerilimi gösteriliyor.

Bu gelişmeler küresel çapta yatırımcıları güvenli limanlara doğru iterken; uzmanların genel görüşü ons altında yaşanan bu yükselişin geçici olacağı yönünde.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın oldukça yatay bir seyir izlediği haftayı geride bıraktı. Zaman zaman önündeki kritik seviye olan 800 TL barajının üzerine çıkan gram altın bu seviyelerde kalıcı olamadı.

Haftanın ilk günü en düşük 780 TL, en yüksek ise 802 TL olan gram altın, pazartesi gününü 786 TL'den tamamladı.

Salı günü kazanımlarını sınırlı artıran gram altın, 783 TL ile 799 TL arasında dalgalandığı günü 789 TL'den kapattı.

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ZİRVE ÇARŞAMBA GÜNÜ

Gram altın haftalık kapanış zirvesini çarşamba günü gördü. Gün içerisinde 785 TL ile 796 TL arasındaki dar bantta hareket eden gram altın günü 795 TL seviyesinde tamamladı.

Gram altın perşembe gün içerisinde 800 TL sınırının üzerine çıksa da bu seviyede kalıcı olamadı. 783 TL ile 802 TL arasında gidip gelen gram altın, günü 788 TL seviyesinde kapattı.

Haftanın son gününde ise gram altın sakin bir seyir izledi. Gün içerisinde en düşük 787 TL, en yüksek ise 796 TL seviyesine çıkan gram altın kapanışını ise 790 TL seviyesinde yaptı.

Böylece gram altın kapanış değerleri dikkate alındığında haftayı 0.50 artışla tamamladı.

KRİPTO PARALARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

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Kripto para piyasalarında yaşanan deprem devam ediyor. Cuma günü başlayan düşüş şiddetinin azaltsa da önde gelen kripto para birimleri gördükleri zirve seviyelerinin oldukça uzağında bulunuyor.

BITCOIN

Kripto para birimlerinin en yüksek hacimlisi Bitcoin, son bir haftada yüzde 18.3, son 24 saatte ise yüzde 1.9 değer kaybetti. Bitcoin yaşadığı kayıplarla 35 bin 200 doların hemen üzerinde bulunuyor. Kasım ayında 69 bin dolar ile tarihi zirvesini gören Bitcoin rekor seviyesinde neredeyse yüzde 50 kayıp yaşadı.

ETHEREUM

Bitcoin'in ardından ikinci sırada bulunan Ethereum'un kayıpları Bitcoin'den daha da fazla. Kripto para son bir haftada yüzde 26.1 oranında değer kaybederken, son 24 saatte ise yüzde 2.2 değer kaybederek 2 bin 450 dolar bandına çekildi.

BINANCE COIN

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Kripto para piyasasının önde gelen bir diğer coini Binance coin ise son bir haftada yüzde 24 oranında değer kaybetti. Son 24 saatte ise kayıplarının bir kısmını telafi eden kripto para yüzde 4.6 yükselerek, 376 doların hemen üzerinde bulunuyor.

SOLANA

Solana da düşüş trendinden en çok etkilenen kripto paralardan. Son bir haftada yüzde 34.7 oranında değer kaybeden Solana, son 24 saatte ise yüzde 5.4 oranında değer kaybetti. Kripto paranın güncel değeri 97 dolar seviyesinde bulunuyor.

RIPPLE

Son bir haftada Ripple'da yaşanan kayıp ise yüzde 22 seviyesinde. Kripto para son 24 saatte de yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek 0.61 dolar seviyesinde bulunuyor.