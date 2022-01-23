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Son dakika... Acı haberler peş peşe geliyor! İstanbul, Tokat ve Amasya'da yolcu otobüsleri kaza yaptı: 4 ölü, çok sayıda yaralı

#Kuzey Marmara Otoyolu#Yolcu Otobüsü#Kaza

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle maalesef kaza haberleri art arda geliyor. İstanbul, Tokat ve Amasya'da meydana gelen yolcu otobüsü kazalarında toplam 4 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı.

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İstanbul Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.

Henüz kazanın neden olduğu belirlenemezken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk ediliyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. 

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TOKAT'TA OTOBÜS KAZASI: BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tokat'ın Erbaa ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Çalkaya köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Erzurum'a giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 5 ER 280 plakalı yolcu otobüsü, karlı yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar, bölgedeki çevre hastanelere yönlendirildi.

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Son dakika... Acı haberler peş peşe geliyor İstanbul, Tokat ve Amasyada yolcu otobüsleri kaza yaptı: 4 ölü, çok sayıda yaralı

MERZİFON'DA 30 YARALI

Çorum - Amasya karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 1’i çocuk, 30 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Çorum-Amasya karayolu Merzifon ilçesinde meydana geldi. Adıyaman Ünal firmasına ait Emrah K. idaresindeki 02 ABN 632 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otobüsün camlarının patladığı kazada, 1’i çocuk 30 yolcu yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kuzey Marmara Otoyolu#Yolcu Otobüsü#Kaza

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