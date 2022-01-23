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Son dakika... ABD'den flaş Ukrayna kararı! Tüm personele talimat gönderildi

#ABD#Rusya#Ukrayna
Son dakika... ABDden flaş Ukrayna kararı Tüm personele talimat gönderildi

Dünyanın gözü bir kez daha Rusya - Ukrayna sınırında... İki ülkenin dışişleri bakanlarının yaptığı görüşme sonrası ABD'den flaş bir iddia geldi. Ülke basının üst düzey yetkililere dayandırdığı haberlere göre, ABD Büyükelçiliği, personel ailelerine Ukrayna'yı terk etme emri verdi. ABD basınında yer alan bu iddia akıllara Afganistan'daki çekilmeyi getirdi.

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Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim devam ederken, ABD'den yeni bir hamle geldi.

ABD’nin Kiev Büyükelçiliğindeki görevli personelinin ailelerini Ukrayna’dan tahliye edeceği iddia edildi. İddianın sahibi Fox News haberi ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdı.

Haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Kiev Büyükelçiliği'ndeki görevli personeline ailelerinin pazartesi günü en kısa sürede Ukrayna’dan tahliye etmesi yönünde talimat verdi.

Ülke basınında söz konusu emrin 'acil' koduyla gönderildiği iddiası da yer alırken bakanlıktan konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

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Haberde ayrıca, gelecek hafta Dışişleri Bakanlığı'nın ABD vatandaşlarına Ukrayna'dan ticari uçuşlarla ayrılmaları tavsiyesinde bulunmasının beklendiği ifade edildi.

Ülke basınında yer alan bu iddia akıllara Afganistan'daki çekilmeyi getirdi. Geçtiğimiz aylarda ülkedeki 20 yıllık işgaline son veren ABD, personelini bölgeden çekmişti.

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Tahliyeler sırasında bölgeden ayrılmak isteyen sivillerin havalimanına akın etmesi ile trajik görüntüler meydana gelmişti.

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KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

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Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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#ABD#Rusya#Ukrayna

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