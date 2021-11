Altın fiyatları için kritik viraj yarın! Sert hareketler görülebilir

Haberin Devamı

Küresel piyasaların merakla beklediği, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed’in para politikasına dair mesajlar yarınki toplantı sonucunda açıklanacak. Türkiye saati ile 21.00’de açıklanacak faiz kararıyla beraber sonrasında Fed’in piyasalara vereceği sinyaller ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz kararı sonrası yapacağı basın toplantısındaki açıklamalar, piyasaların yönünün belirlenmesi açısından oldukça kritik olacak. Özellikle varlık alımının azaltmasının (tapering) zamanlamasıyla ilgili söylemler dikkatle izlenecek olurken; Powell eylül ayında gerçekleşen toplantıda tapering’in zamanlamasıyla ilgili kasım ayı toplantısını işaret etmiş ve varlık alımlarının 2022 yılı ortasına kadar sonlandırılacağı açıklamasında bulunmuştu.

Covid-19 pandemisinin başından bu yana Fed her ay 120 milyar dolarlık tahvil alımı gerçekleştiriyor. Piyasa uzmanlarının büyük çoğunluğu yarın sonuçlanacak toplantıdan, tahvil alımlarıyla ilgili kesinti kararı çıkacağını ve takvimin netleşmesini bekliyor. Tapering takviminin netleşmesi halinde, piyasadan dolar çekileceği için dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareket, ters korelasyon etkisiyle de altın fiyatlarında bir baskı görülebilir. Ancak tam tersi olursa yani, tapering ile ilgili bu toplantıda bir zamanlama çıkmaz ve sonraki toplantılar işaret edilirse bu durumda piyasalarda sert hareketler görülebilir ve altın fiyatları bu durumdan pozitif etkilenirken, dolar endeksi baskı görür.

Fed’in bu toplantıda vereceği mesajlar arasında, faiz artırımının zamanlamasıyla ilgili açıklamalarda da bulunulabilir. Faiz artırımının ne zaman yapılacağıyla ilgili bir sinyal verilmesi halinde, altın fiyatları bundan negatif etkilenecektir.

ALTIN FİYATLARINDA POWELL ETKİSİ

ABD enflasyonunun 13 yılın zirvesindeki seyrini sürdürmesi ons altın fiyatları için destekleyici bir unsur olurken; Fed Başkanı Powell’ın önceki cuma günü yaptığı “Enflasyonun beklenenden daha uzun süre devam etmesi muhtemel” ifadeleri sonrası ons altın 1800 dolar seviyesinin üzerini görmüştü. Sonrasında 1813 – 1772 dolar seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izleyen ons altın fiyatları, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş hareketinden de baskı görüyor.

Altının ons fiyatı bugün içerisinde en yüksek 1796 doları, en düşük ise 1789 doları görürken; saat 12.48 itibarıyla yüzde 0,11 oranında yükselişle 1795 dolar dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 549 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 550 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı yeni güne hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 551,96 lira seviyesini, en düşük ise 545,43 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 0.08 oranında yükselişle 550,31 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 896 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 688 liradan işlem görüyor.

KARARIN ÇIKMA İHTİMALİ YÜKSEK

Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu





Piyasaların gözü kulağı yarın akşamki ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarında olacak. Son dönemde küresel bazda artan enflasyon endişeleriyle birlikte merkez bankaları sıkı politikaya geçmeye başladılar. Geçmeyenler de buna yönelik mesajlar veriyor.

Yeni Zelanda, Rusya, Meksika, Brezilya gibi ülkeler faiz artırımına gitti. Kanada ise teşvikleri bitirirken faiz artırım sürecinin hızlandığını açıkladı. İngiltere’de ise faiz artırım bekleyen üye sayısının 0’dan 3’e yükselmesi bekleniyor. Fed’den de bu tonda mesajlar geldi. Özellikle Fed Başkanı Powell’in enflasyondaki kalıcılığa vurgu yapması ve tahvil alımlarının 2022 ortasına biteceğine yönelik verdiği mesajlar önemliydi.

ABD’de hem enflasyon yüksek hem de istihdam piyasası toparlanıyor. Bu ikisini bir arada düşündüğümüzde yarın akşam tahvil alımlarının azaltılmasına yönelik bir karar çıkmasını yüksek ihtimal görüyorum. Pandemi sürecinden bu yana Fed her ay 120 milyar dolar tahvil alımı yapıyor. Bunu her ay 15-20 milyar azaltarak gelecek yılın ortasına kadar bu alımları sonlandırabilir. Böyle bir durumda piyasadan dolar çekileceği için dolar endeksinde bir değerlenme süreci başlayabilir. Halihazırda yukarı yönde eğilime sahip olan dolar endeksinde bu hareketler hızlanabilir. Tahvil alımlarının azaltılması ise her ne kadar mevcut durumda fiyatlanmasa da borsaları aşağı çekebilir.

ONS ALTINDA 1830 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ

Ons altın özelinde ise, böyle bir karar baskıya neden olabilir. Dolar endeksindeki değerlenme ve tahvil alımlarından sonraki sürecin artık faiz artırım süreci olması nedeniyle bu baskı gerçekleşebilir. Eğer yarın akşam ‘’biz bir süre daha verileri izleyeceğiz ve tapering’i gelecek aylarda değerlendireceğiz’’ gibi bir açıklama gelirse hem dolar endeksinde baskı görürüz hem de ons altın bu süreçten pozitif etkilenir.

Tabii bir de ons altına teknik bakmak gerekiyor. Yaklaşık 5 aydır kabaca 1830-1720 dolar bandından hareket eden bir ons altın görüyoruz. İlk görüşüm, 1830 doların altında kaldığı sürece ons altında baskının ön planda olması yönünde. Düşüşlerde de 1720 dolar ilk ana destek olarak izlenmelidir. Eğer ons altında Fed ile birlikte 1830 dolar geçilir ve üzerinde kalınırsa yukarı yönde ivme kuvvetlenecektir.

FED İÇİN OLASI SENARYOLAR

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü





Ons altın haziran ortasından bugüne ağırlıkla 1720 – 1835 dolar bandında dalgalanıyor. Yüzde 6,5’lik bu dar alanın altına düşmüyor, çünkü ABD enflasyonu yıllık yüzde 5,4 ve bu altın adına destekleyici. Buna karşın bandı yukarı da kıramıyor, çünkü başta ABD, gelişmiş ülkelerde tahvil faizleri yükseliyor. Altın için ezeli rakibin sağladığı ödül olarak görülebilecek faiz oranlarındaki artış önemli bir dezavantaj ve kalıcı değer artışları için engel yaratıyor.

Bugün başlayan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında alınacak kararlar yükselişi engelleyen cephe olan faizler hakkında sonuçlar yaratma potansiyeli taşıyor.

Yüksek olasılıkla ABD Merkez Bankası tahvil alımlarında kesinti kararını alacak ve takvim netleşecek. Ben bu faktörün ne altın cephesinde ne de diğer finansal varlıklarda dikkate değer bir etki yaratmasını beklemiyorum. 2021 ilk çeyreğinde bu konu yeterince fiyatlandı.

KRİTİK KONU FAİZ ARTIRIMININ NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI

Kritik olan ve piyasa etkisi yaratabilecek konu Fed’in faiz artırımlarını ne zaman başlatacağı olacak. Basın konferansında Powell, bu konuda sinyal olmasa da 2022 ortasına işaret eden bir mesaj verirse altın bundan negatif etkilenir.

Yok bu olmaz ve Powell faiz artırımlarının zamanlamasını konuşmak için daha çok erken derse altın cephesinde en azından dalgalandığı bandın üst kulvarı olan 1835 dolar seviyesine doğru bir yükseliş görebiliriz.

Bu senaryo altın adına güçlü ve kalıcı bir yükselişin başlangıç aşaması olabilir mi derseniz zor. Çünkü ABD ekonomisinde büyümenin hız kazanması ile birlikte bu kez eyvah Fed faiz arttıracak teması yeni bir baskı unsuru olacaktır.

Dünya ekonomisi Covid-19 resesyonunu takiben bir büyüme döngüsüne girdi. Her ne kadar 2021 son ve 2022 ilk çeyrekte belirgin bir hız kesintisi ile karşılaşacak olsak da ben önümüzdeki yılın ortasından itibaren büyümenin yeniden kuvvetleneceği görüşündeyim. Küresel canlanma şüphe yok ki ihracat kanalından güçlü beklentileri olan Türkiye ekonomisi adına da destekleyici olacaktır.