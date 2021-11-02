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Küresel piyasalar, Fed öncesi yön arayışında

#Küresel Piyasalar#Koronavirüs#Fed
Küresel piyasalar, Fed öncesi yön arayışında

Küresel piyasalarda dün pozitif bir seyir izlenmesinin ardından, yeni günün Asya borsalarında karışık, ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratları tarafında ise satıcılı başlaması dikkati çekiyor.

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ABD'de, imalat sektörünün durumunu ölçen Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi endeksi ekimde önceki aya kıyasla 0,3 puan azalarak 60,8'e geriledi. Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 59,2'den 58,4'e revize edildi. Beklentilerin altında kalan imalat sanayi göstergelerine karşın, küresel pay piyasalarının yarın kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde şirket karlılıklarından destek bulmaya devam ettiği görülüyor.

Analistler, Fed'in 120 milyar dolarlık aylık varlık alım programında azaltıma gideceğini duyurmasının beklendiğini belirterek, karar metni ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının beklentilerin şekillenmesi açısından önemli olacağını, karar öncesinde bugün pay piyasalarında "bekle-gör" temasının öne çıktığını söyledi. Yüksek enflasyona ilişkin endişeler de gündemdeki yerini korurken, dün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, İrlanda'da düzenlediği basın toplantısında, ülke ekonomisinin aşırı ısındığını düşünmediğini, enflasyonun son yıllara göre yüksek olduğunu ancak bunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı aksamalarla ilgili olduğunu ifade etti.
Bu gelişmelerle dün New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi, yüzde 0,26, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 değer kazandı. Böylece üç endeks de kapanış rekorlarını tazeledi. Dolar endeksi, dün yeniden analistlerin kritik seviye olarak nitelendirdiği 94'ün altına inmesinin ardından bugün yatay seyrediyor. Dün yüzde 1,55-160 bandında hareket eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise bugün yüzde 1,55'in altına indi. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının, bugüne satıcılı başlaması dikkati çekiyor.

Avrupa tarafında, dün şirket karlılıklarının beklentilerin üzerinde gelmeye devam etmesinin ardından alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,75, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 değer kazandı. Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,4 yükselişle 1,1606'dan kapanırken, bugün 1,16'nın hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor. Avrupa'da endeks vadeli kontratları ise satıcılı bir seyir izliyor. Asya tarafında bugün Avustralya Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,10 düzeyinde bırakırken, 3 yıl vadeli devlet tahvillerinde yüzde 0,1 getiri hedeflemesinden vazgeçti. Öte yandan Kovid-19 vaka sayılarındaki artış ve Çin'de emlak sektöründeki borç sorunlarının diğer sektörlere yayılma riski pay piyasalarını baskılamaya devam ediyor. Geçen hafta faiz kararını açıklayan Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün yayımlanan toplantı tutanakları ise üyelerin salgın sürecinde devreye alınan destek programlarının geleceğini tartıştığını ortaya koydu. Tutanaklarda üyelerin, diğer merkez bankaları artan enflasyon karşısında teşvikleri azaltmaya başlasa bile BoJ'un ekonomiyi desteklemek için ultra gevşek para politikasını sürdürmesi konusunda anlaştığı, üyelerden birinin ise programın son tarihi olan Mart 2022'de desteklerin aşamalı olarak kaldırılması gerektiği yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

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Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 artışla seyrediyor. Emtia tarafında da dalgalı bir seyrin hakim olması dikkati çekerken, altının ons fiyatı dün yüzde 0,6 değer kazanmasının ardından bugün 1.793 dolarla yatay seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı ise perşembe günü gerçekleştirilecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı
üretici ülkelerden oluşan OPEC grubu toplantısı öncesinde 82-85 dolar bandındaki hareketini sürdürüyor. Yurt içi piyasalarda, dün yükseliş eğilimini üst üste 10'uncu işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer değer kazancıyla 1.536,32 puandan tamamladı. Endeks böylece, 18 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL paritesi ise dün 9,50-9,60 bandında hareket etmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,5530'dan işlem görüyor.

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Analistler, yurt içi piyasalarda ekim başlarından bu yana devam eden pozitif seyrin sürdüğünü, küresel çapta pay piyasalarının ise Fed'in yarın açıklanacak kararları öncesinde şirket karlılıklarının beklentilerin üzerinde gelmeye devam etmesinden destek bulduğunu söyledi.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin yanı sıra Avro Bölgesi ve Almanya'da açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 puanın direnç, 1.480 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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#Küresel Piyasalar#Koronavirüs#Fed

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