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Son dakika... Shiba Inu'de büyük gün! Kraken de listeye alıyor

#Shiba Inu#Kripto Para#SHIB
Son dakika... Shiba Inude büyük gün Kraken de listeye alıyor
Burak TAŞÇI

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Kraken, Shiba Inu'yu bugün işlem platformuna alacağını açıkladı.

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Kripto para piyasaları Ekim ayından bu yana hareketli günler geçiriyor. Bitcoin ve Ethereum liderliğinde yükselişlere sahne olan kripto paraların en yüksek hacimlere ulaşanları arasında ilk 10'a giren Shiba Inu'de önemli gelişme yaşandı.

Şaka amacıyla ortaya çıkan Shiba Inu kısa sürede sıfırlarını atarak ilgiyi üzerine çekti. Dogecoin'in katili olarak da nitelendirilen Shiba Inu'de yatırımcılar kendilerini 0.01 dolara yükseleceğine inandırdı. Şu anda Shiba Inu 0.00007013 dolar seviyesinde işlem görüyor.

KRAKEN DE LİSTESİNE ALIYOR

Binance'ın aylar önce listelediği Shiba Inu şimdi de dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Kraken'de yer alacak.

Kraken, Shiba Inu'yu bugün işlem platformuna dahil edeceğini duyurdu.

DOGE'NİN EN BÜYÜK RAKİBİ

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın desteklediği Dogecoin'in yerini alması beklenen Shiba Inu son bir ayda yüzde 800'ün üzerinde prim yaptı. Ucuzluğu ile kripto para piyasasıyla ilgilenenlerin radarına giren Shiba Inu istikrarlı yükseliş grafiği sergiliyor.

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7 MİLYON KULLANICI ALABİLECEK

10 yıldır faaliyet gösteren Kraken'in 7 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Kraken 60'tan fazla dijital varlığa ve euro, dolara da platformunda yer veriyor.

SHIBA INU'DE DALGALI GRAFİK

Shiba Inu bilindik kimse tarafından desteklenmeden kendi halinde yükselişini gerçekleştiriyor. 0.00008840 dolar seviyesine kadar yükselen Shiba Inu kısa sürede büyük kâr ettirdi. Dinlene dinlene yükseliş gerçekleştiren Shiba Inu için sosyal medyada da büyük ilgi var. Twitter'da kendilerini ShibaArmy olarak adlandıranlar sürekli tweet atarak kripto paranın canlı kalmasını sağlıyor.

 

KRİPTO PARA ALIRKEN DİKKATLİ OLUNMALI

Kripto para piyasalarında bir anda sert yükselişler olurken bir anda da paranızı kaybedebilirsiniz. Satın alırken riski de göze almak gerekiyor. Bu nedenle dikkatli olmak ve sürekli kripto para piyasalarını takipte kalmakta yarar var.

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#Shiba Inu#Kripto Para#SHIB

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