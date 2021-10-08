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Altın fiyatları için kritik gün! 'Yüksek hareketlilik yaşanabilir'

#Altın Fiyatları#Ons Altın#Gram Altın
Altın fiyatları için kritik gün Yüksek hareketlilik yaşanabilir
Şenay ZEREN

Altının ons fiyatı bir süredir yatay seyirde hareket ederken; Türkiye saati ile 15.30'da ABD'den gelecek kritik verinin sürpriz yapması tabloyu değiştirebilir. Piyasa uzmanları ise, verinin sürpriz yapmasıyla altın fiyatlarında yüksek hareketliliğin yaşanabileceğini belirtiyor. Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı ve Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, altın fiyatları üzerinde yaşanan son gelişmeleri ve olası beklentilerini hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

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Altının ons fiyatı, altıncı işlem gününde de yatay seyir diyebileceğimiz dar banttaki seyrini korurken; altın yatırımcısının gözü bugün açıklanacak olan ABD eylül ayı tarım dışı istihdam verisinde olacak. Bu kritik verinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici etkisi olması beklenirken, ABD istihdam verisi Türkiye saati ile 15.30’da açıklanacak.

ABD eylül ayı tarım dışı istihdam verisinin tahminlerden iyi gelmesi tapering (tahvil alımı azaltımı) beklentilerini kuvvetlendireceği için, altın fiyatlarına olumsuz yansıyacaktır. Kritik verinin beklentilerin altında kalması ise, ons altın fiyatlarını yukarı yönde etkileyecektir. Piyasa uzmanları, ABD istihdam verisinin beklentilerin üstünde gelmesiyle ons altın fiyatlarında 1700 dolara kadar geri çekilmenin olabileceğini, tersi durumda yani verinin beklentilerin altında kalmasıyla da altının ons fiyatında 1830 dolar seviyesinin test edilebileceğini belirtiyor.

Küresel piyasalar ABDnin istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Altının ons fiyatı bugün içerisinde en yüksek 1760 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1753 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Ons altın fiyatı saat 11.50 itibarıyla ise yüzde 0,01 oranında düşüşle 1755 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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Altın fiyatları için kritik gün Yüksek hareketlilik yaşanabilir

GRAM ALTINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, dolar kurunda bir süredir yaşanan yatay seyrin etkisiyle dar bantta hareket ederken; dolar kurunda bugün yaşanan hareketlenmeyle beraber yükselişe geçerek 8 Temmuz tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Gram altın bugünkü işlemlerde yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesine tırmanırken, gün içerisinde en düşük 499 lira seviyesini görmüştü. Gram altın şu dakikalarda ise yüzde 0,60 oranında yükselişle 503 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 822 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 345 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 501 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 503 lira seviyeden başladı.

Altın fiyatları için kritik gün Yüksek hareketlilik yaşanabilir

VERİ SONRASI OYNAKLIK ÇOK YÜKSEK OLACAKTIR
Rıdvan Baştürk – Fon Yöneticisi

Altın fiyatları için kritik gün Yüksek hareketlilik yaşanabilir

Ons altında 6 işlem günüdür oldukça yatay hareketler var. 15-16 dolar bandında inip çıkan bir ons altın görüyoruz. Genelde bu tarz yataylığın ardından gelecek önemli bir gelişme ile kırılmalar geliyor ve sert hareketler görebiliyoruz.

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Bugün Türkiye saati ile 15:30’da ABD istihdam verileri gelecek. Bu veriler tüm piyasalarda etkili olacaktır. Özellikle ons altındaki bu sıkışmanın ardından kırılmalar gelebilir. Piyasa beklentisi tarım dışı istihdamın 500 bin olması ve işsizlik oranının yüzde 5.1’e gerilemesi yönünde. Bu beklentilerden daha iyi bir veri seti gelirse dolar endeksi kuvvetlenecektir. Bu kapsamda ons altında satış baskısı görebiliriz. Zayıf verilerde ise ons altında yükselişler ön planda olacaktır. Tabii bu aşamada teknik seviyeleri takip etmek gerekiyor.

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Teknik olarak, 1785 dolar direnci altında kalındığı sürece ons altında baskı yaşanabilir. Aşağıda 1745 dolar önemli olacaktır. Bu seviye altına sarkılırsa yeniden 1720 dolar ana desteğine doğru satış baskısı görebiliriz. Ons altında 1785 dolar direncinde bir kırılma gelirse 1830 dolara doğru yükseliş potansiyeli oluşacaktır.

Veriler geldikten sonra 1-2 saatlik süreçte piyasada oynaklık çok yüksek olacaktır. Bu nedenle özellikle teknik seviyelerde kırılım gelip gelmediğine bakılması gerekiyor.

İLAVE KAYIPLAR ALTINDA ALIŞ FIRSATI
Eral Karayazıcı - Inveo Portföy - Fon Yönetim Müdürü

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Altın fiyatları için kritik gün Yüksek hareketlilik yaşanabilir

Altın cephesinde yatay seyir devam ediyor. Dünya genelinde yükselen enflasyon teorik olarak destekleyici olsa da bu aynı zamanda tahvil faizlerini yukarı ittiği için şimdilik fiyata yansımıyor.

Ağustos ayını 1813 dolar ile tamamlayan ons altın eylül ayının ilk yarısında 1750 dolar civarına gerilemişti. Son üç hafta 1725-1775 dolar bandında yatay geçti. Önümüzdeki haftalarda yeni bir satış ile karşılaşacak olursak (favori senaryo olmasa da şansı var bence) ons 1625 dolar civarına çekilebilir. Daha aşağı gelir mi derseniz ben 2022 ortalarına kadar olan kesitte ons altında aşağı yönlü alanın 1600-1625 dolar hattı ile kısıtlı olduğunu, önümüzdeki 7-8 ayın 1625-1925 gibi alanda yatay seyre sahne olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle yaşanabilecek ilave kayıpların artık altında alış fırsatı sunacağı görüşündeyim.

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Bu şüphe yok ki gram altına da yansıyacaktır. Ancak altının Türk Lirası cinsinden değerinde döviz kurları da etkili bir faktör ve 10 günlük yatay seyri takiben değer kazanan bugün DolarTL’de artışın devam edip etmeyeceği de altını yakından ilgilendiriyor.

Ekim ayı özelinde bugün açıklanacak ABD istihdam veri seti önemli. Beklentileri aşacak bir veri ons cephesinde 1700 dolar ara desteğinin, zayıf bir gerçekleşme ise 1830 dolar direncinin test edilmesine davetiye çıkartabilir.

 

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