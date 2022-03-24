Altın fiyatları için kritik gün! Gözler zirvede

Haberin Devamı

Piyasalarda gözler, bugün Brüksel’de Ukrayna gündemiyle toplanan NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde... Krizin başından beri savaşın sonlandırılmasına dönük mekik diplomasisi yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gün içinde başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg olmak üzere ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi liderlerle ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

Altının ons fiyatı, 8 Mart tarihinde ABD ve İngiltere’nin Rusya’ya petrol ambargosu uygulamasıyla beraber 2070 dolara yükseldikten sonra düşüş eğilimine girerken; hafta genelinde dar banttaki hareketini sürdürüyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1957 dolar seviyesini; en düşük 1937 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,09 oranında yükselişle 1945 dolardan işlem gördü.

Haberin Devamı

ALTINDA FED ETKİSİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı konuşmasındaki şahin tonda açıklamalar, piyasaların bir sonraki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gidilebileceği beklentilerini yükseltti. Başkan Powell konuşmasında, “Fed gerekirse her seferinde 25 baz puandan fazla faiz artışı yapacaktır” şeklinde belirtmişti. Bu açıklamalar sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizleri Mayıs 2019 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi görürken; dünya borsa endeksleri de baskılanmıştı. Ons altın fiyatları, genellikle ABD tahvil faizleri ile ters korelasyon içinde olurken; Powell’ın agresif açıklamaları sonrası değer kaybına yönelmişti.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Fed’in bu toplantıda bilanço küçültmeye başlamasıyla beraber, 50 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığı kuvvetlendi. ABD Merkez Bankası, 15-16 Mart tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında yaklaşık 3 yıl aradan sonra faiz artırımına gitmişti. Fed'in faiz artırım takvimini öne çekmesindeki en kuvvetli sebep olarak, ABD enflasyon oranlarının 40 yılın zirvesinde bulunması öne çıkıyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Moskova Borsası işlemlere başladı Haberi görüntüle

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altının fiyatı, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 936,01 lira seviyesini, en düşük ise 922,80 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 15:36 itibarıyla yüzde 0,22 oranında yükselişle 929,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1519 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 251 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 922 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 923 lira seviyeden başlamıştı.

SERT YAPTIRIMLARIN AÇIKLANMASI ONS ALTINA ALIM GETİREBİLİR

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Haberin Devamı





Rusya – Ukrayna arasındaki savaşın jeopolitik endişeleri artırması ve riskten kaçış eğilimini güçlendirerek güvenli limanlara yönelimi beraberinde getirmesi şubat ayından mart ayının ikinci haftasına kadar ons altında yukarı yönlü bir seyrin yaşanmasına katkı sağladı. Özellikle mart ayının ilk haftasında güçlü yükselişlerin yaşandığı ons altın 8 Mart tarihinde 2070 dolar seviyesini test etti. Ancak mart ayının ikinci haftasından sonra Rusya – Ukrayna arasındaki görüşmelere ilişkin gelen açıklamaların iyimser beklentileri desteklemesi ve risk iştahının toparlanma kaydetmesi ons altında satışların yaşanmasına neden oldu.

Haberin Devamı

Jeopolitik endişelerin bir miktar yatışması ve buna ek olarak Fed toplantısı öncesinde ons altında aşağı yönlü bir seyir ön plana çıkarken, 2070 dolar seviyelerinden 1.895 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme gündeme geldi. Fed mart ayı toplantısında beklentilere paralel olarak 25 baz puan faiz artırımına giderken, 2018 yılından bu yana ilk faiz artımına gitmiş oldu. Yayınlanan ekonomik projeksiyonlarda yılın kalan her toplantısında faiz artırımı öngörüldü. Rusya – Ukrayna savaşının başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarında sert yükselişleri beraberinde getirmesi küresel çapta enflasyonist endişeleri artırırken, enflasyon endişeleri Fed cephesinden gelen mesajlar üzerinde de etkili oluyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın İsviçreli yiyecek içecek devi Rusya'dan çıkıyor Haberi görüntüle

RUSYA – UKRAYNA ARASINDAKİ GELİŞMELER BELİRLEYİCİ OLACAK

Bu hafta içerisinde Fed Başkanı Powell, Fed’in gerekirse 25 baz puandan fazla faiz artışına gidebileceğini ifade etti. Fed üyelerinden gelen açıklamalarda da 50 baz puanlık faiz artırımlarına desteğin geldiği görüldü. Fed cephesinden gelen şahin tondaki mesajlar küresel tahvil faizlerinde yükselişlerin yaşanmasına neden olurken, daha sıkı para politikası konusundaki endişeler ons altın üzerinde baskı oluşturuyor. Ons altın üzerinde kısa vadede Rusya – Ukrayna arasındaki gelişmeler belirleyici olmaya devam edecektir. İki ülke arasındaki savaşın sürmesi ve daha da şiddetlenmesi durumunda ons altın cephesinde yükselişlerin sürmesine katkı sağlayabilir.

Ancak mevcut durumda devam eden ancak şu ana kadar anlamlı bir ilerlemenin sağlanamadığı Rusya – Ukrayna görüşmelerinden savaş halini sona erdirecek bir anlaşmaya varılması durumunda ise düzeltme hareketlerinin hız kazandığı görülebilir. Bu nedenle özellikle Rusya – Ukrayna cephesindeki gelişmeler ve haber akışları yakından takip edilmeli ve gelişmelere bağlı olarak ons altında volatil fiyat hareketlerinin yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Bugün Brüksel’de gerçekleşecek NATO ve G7 zirveleri piyasaların yakın takibinde yer alacaktır. Zirve kapsamında ABD Başkanı Biden’ın Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları açıklaması beklenirken, gelebilecek olası yaptırımlar risk iştahı ve ons altının seyri üzerinde etkili olacaktır. Sert yaptırımların açıklanması durumunda piyasalardaki risk iştahının zayıflama kaydettiği ve ons altında alımların etkili olduğu görülebilir.

ORTA VADEDE GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA OLACAK

Toparlayacak olursak, kısa vadede jeopolitik gelişmeler ons altın üzerinde belirleyici olurken orta vadede Fed başta olmak üzere merkez bankalarının kararları fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. Enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam etmesi ve Fed başta olmak üzere merkez bankalarının daha sıkı bir para politikası izlemesi ons altın üzerinde baskı oluşturabilecek olup, ons altında 2021 yılının ikinci yarısından itibaren kaydedilen dalgalı seyir devam edebilir.

YÜKSELİŞLERİN DEVAMI İÇİN 2000 DOLAR KRİTİK

Ons altında geri çekilmelerin devamında 1930 dolar ve 1.900 dolar seviyeleri ilk önemli destek noktaları olup, 1.900 dolar altında satış baskısının artış kaydettiği görülebilir. Bu durumda önceki aylarda gözlenen 1.850 - 1.800 dolar sıkışma alanının yeniden gündeme geldiği görülebilir. Gelişmelere bağlı olarak yükselişlerin yaşanması halinde 1955 – 1975 dolar ve 2000 dolar seviyeleri direnç noktalarıdır. Yeniden yukarı yönlü hareketlerin güç kazanabilmesi için 2000 dolar üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. 2000 dolar üzerinde 2020 – 2042 dolar ve 8 Mart’ta test edilen 2070 dolar seviyeleri test edilebilir. 2070 üzerinde yükselişlerin güç kazanabileceği ons altında 2100 dolarlı seviyeler hedeflenebilir.