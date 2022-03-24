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Ülkedeki tüm faaliyetlerini durdurdu... Otomotiv devinden flaş Rusya kararı!

#Renault#Otomotiv Üretimi#Rusya
Ülkedeki tüm faaliyetlerini durdurdu... Otomotiv devinden flaş Rusya kararı

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından Moskova'da faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle eleştirilen Fransız otomobil üreticisi Renault, Rusya'daki üretim faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

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Renault tarafından yapılan açıklamada, "Renault Grubu'nun Moskova'daki üretim tesisindeki faaliyetleri bugün itibarıyla askıya alındı" ifadesi kullanıldı.

Euronews'un haberine göre açıklamada, Renault'un Rusya'nın en büyük otomobil üreticisi olan AvtoVAZ’daki yüzde 69'luk hissesiyle ilgili tüm muhtemel seçenekleri de değerlendirdiği belirtildi. AvtoVAZ, Lada marka otomobilleri üretiyor.

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Otomobil üretimden kazandığı gelirin yüzde 8'ini Rusya'dan elde eden Renault, bu ülkede faaliyetlerinin durdurulması sonucunda faaliyet kâr marjını da yüzde 4'ten yüzde 3'e revize etti.

Ülkedeki tüm faaliyetlerini durdurdu... Otomotiv devinden flaş Rusya kararı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, video konferans yoluyla Fransa Parlamentosuna hitabında, Fransız şirketleri Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in "Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı, kadın ve çocukların "öldürülmesi" için Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini belirtmişti.

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Ancak Fransız otomotiv devinin Rusya'dan çıkmasının Zelensky'nin çağrısıyla doğrudan bir ilişkisinin olmadığı belirtiliyor.

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kubela, Renault'nun kararı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öte yandan Rusya'da faaliyet gösteren Fransız şirketlerinden Leroy Merlin, yaptırımlara rağmen ülkedeki mağazalarını açık tutacağını bildirdi.

 

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#Renault#Otomotiv Üretimi#Rusya

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