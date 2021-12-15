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Altın fiyatları Fed kararı öncesinde geriliyor

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatları Fed kararı öncesinde geriliyor

Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesinde altın fiyatlarında düşüş görülüyor. Fed'in faizi sabit tutacağı beklentisi oluşurken Fed Başkanı Powell'ın şahin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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Küresel ekonomiler enflasyonla mücadele etmenin yollarını arıyor. Merkez bankaları faiz artırımına giderek enflasyonunun önünü kesmeye çalışırken bir yandan da ABD Merkez Bankası Fed'in alacağı aksiyonlar büyük önem arz ediyor. Fed kritik faiz kararını saat 22:00'da açıklayacak.

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Altın fiyatları da Fed'den gelecek sinyallere göre yön bulacak. Fed geçtiğimiz aylarda tahvil alımlarını azaltmaya başladı ve sonraki aşamasının da faiz artırımı olacağı sinyalini vermişti.

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Fed'in faiz artırmı yapması durumunda piyasadaki doların azalacak olmasından dolayı dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya başlayacak. Dolardaki değer kazancıyla birlikte altın tarafında satışların görülmesi bekleniyor.

Ons altın güne 1771 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1769 dolar, en yüksek de 1774 dolar seviyesi görüldü. Saat 08:04 itibarıyla ons altın yatay seyirde ve 1770 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın ise güne 819.8 liradan başladı. Gün içinde en düşük 817.5 lira, en yüksek de 821.8 lira seviyesini gördü. Saat 08:04 itibarıyla gram altın 818.6 liradan alıcı buluyor.

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