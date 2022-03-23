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AFAD çalışanlarına toplu ulaşım ücretsiz oldu

#AFAD#Toplu Ulaşım#Recep Tayyip Erdoğan
AFAD çalışanlarına toplu ulaşım ücretsiz oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD taşra teşkilatında istihdam edilen personelin 2023 sonuna kadar kentlerdeki toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanmalarına ilişkin karara imza attı.

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AFAD'ın taşra teşkilatlarındaki çalışanlar toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanmaya başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

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2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilen, arama kurtarma hizmetlerinde gören alan resmi üniformalı, arama ve kurtarma teknisyeni, afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik personeli ile il afet ve acil durum arama ve kurtarma ekibi personeli, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 31/12/2023 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecekler.

AFAD çalışanlarına toplu ulaşım ücretsiz oldu

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#AFAD#Toplu Ulaşım#Recep Tayyip Erdoğan

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