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Adalet Bakanlığı personeline 25 bin lira promosyon

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#Adalet Bakanlığı#Promosyon#Maaş
Adalet Bakanlığı personeline 25 bin lira promosyon
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 16:32

Adalet Bakanlığı, Vakıfbank ile yaptığı maaş promosyonu için personele ödenecek tutarı netleştirdi ve 25 bin lira olarak belirlendi.

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Adalet Bakanlığı personele promosyon verilmesi için Vakıfbank'la anlaştı. 3 yıllık promosyon bedeli olarak 25 bin lira tek seferde 1 Eylül 2022-1 Ekim 2022 tarihlerinde kesinti yapılmaksızın hesaplara aktarılacak.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması rekor bir rakamla protokole bağlanmıştır. Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu
19.08.2022 tarihinde yapılmıştır.

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İhalenin ilk oturumunda en yüksek teklif 20.100 TL olarak Vakıfbank tarafından verilmiştir. Diğer bankalar ise ihaleden çekilmiştir. Bakanlığımız temsilcileri ve Büro Memur Sen ile Koop İş Sen yetkililerinin katılımıyla 22.08.2022 tarihinde yapılan ihalenin son oturumunda Vakıfbank peşin ödenmek üzere 25.000 TL olarak teklifini revize etmiştir. Bu teklif üzerine ihale bu rakam üzerinden sonuçlandırılmıştır. 

İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen 25.000 TL, 01.09.2022 - 01.10.2022 arasında tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personellere ayrı ayrı ödenecektir. Sürece katkılarından dolayı Büro Memur Sendikası ile Koop-İş Sendikalarına ve Vakıfbank Genel Müdürü başta olmak üzere banka temsilcilerine teşekkür ediyoruz.

Milletimize adalet hizmetlerini sunmak için faaliyetlerini özveriyle sürdüren her bir personelimize banka promosyon anlaşmasıyla ödenecek olan rekor miktarın hayırlı olmasını dileriz.

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#Adalet Bakanlığı#Promosyon#Maaş

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