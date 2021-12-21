Açıklama sonrası vatandaşlar akın etti! Hareketlilik arttı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Açıklama sonrası vatandaşlar akın etti Hareketlilik arttıAçıklama sonrası vatandaşlar akın etti! Hareketlilik arttı#Döviz Kurları
Altın fiyatlarında sert düşüş İşte son gelişmelerAltın fiyatlarında sert düşüş! İşte son gelişmeler#Altın
Havalimanında ilk açıklama Kenan Koçak, Fenerbahçe... Havalimanında ilk açıklama! Kenan Koçak, Fenerbahçe...#Fenerbahçe
TL mevduatları için yeni düzenleme Bakan duyurdu: Ayrıntıları 14:00te açıklayacağızTL mevduatları için yeni düzenleme! Bakan duyurdu: Ayrıntıları 14:00'te açıklayacağız#Nureddin Nebati
Uzmanlar yorumladı Dolarda büyük düşüşUzmanlar yorumladı! Dolarda büyük düşüş#DOLAR
Dünya basınında gündem oldu TLnin yükselişi böyle duyurulduDünya basınında gündem oldu! TL'nin yükselişi böyle duyuruldu#Türk Lirası
İTO’dan fiyatlarda indirim çağrısı… ‘Roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli’İTO’dan fiyatlarda indirim çağrısı… ‘Roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli’#İTO
Soylu üstüne basa basa söyledi: Alenen casusluk yapıyorlarSoylu üstüne basa basa söyledi: Alenen casusluk yapıyorlar!#İçişleri Bakanı
Yer: Van... Dünyanın konuştuğu listede 2 TürkYer: Van... Dünyanın konuştuğu listede 2 Türk#2021
Korkunç şüphe gerçek oldu... Polisler gözlerine inanamadıKorkunç şüphe gerçek oldu... Polisler gözlerine inanamadı #ABD
Trumpa büyük şok Seçmenleri yuhaladıTrump'a büyük şok! Seçmenleri yuhaladı#Donald Trump
Ucu bucağı gözükmüyor Kilometrelerce kuyruk olduUcu bucağı gözükmüyor! Kilometrelerce kuyruk oldu#Artvin
Meghan ve Harrynin çocuklarına bir darbe dahaMeghan ve Harry'nin çocuklarına bir 'darbe' daha #Prens George
Vitor Pereira üçkağıt yapmaya kalkıştı, Emre Belözoğlu...'Vitor Pereira üçkağıt yapmaya kalkıştı, Emre Belözoğlu...'#Fenerbahçe
Ayrılık iddialarına yanıt geldi: Onların ilişkisi geleneksel değilAyrılık iddialarına yanıt geldi: 'Onların ilişkisi geleneksel değil'#Shailene Woodley
HABERLEREkonomi Haberleri

Açıklama sonrası vatandaşlar akın etti! Hareketlilik arttı

#Döviz Kurları#Türk Lirası#Dolar
Açıklama sonrası vatandaşlar akın etti Hareketlilik arttı

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısının ardından yaptığı ekonomik tedbirlere ilişkin açıklamaların ardından soluğu döviz bürolarında aldı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası kurdaki dalgalanmaları durdurmak için atılan yeni adımları duyurmuştu. 

Gözden Kaçmasın

Altın fiyatlarında sert düşüşAltın fiyatlarında sert düşüş!Haberi Görüntüle

Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın ‘Kur daha yüksek olacak’ diye mevduatını TL’den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyan vatandaşlar birçok kentte soluğu döviz bürolarında aldı. 

Açıklama sonrası vatandaşlar akın etti Hareketlilik arttı

DÖVİZ BOZDURMAK İÇİN AKIN ETTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından vatandaşlar Ankara Ulus’ta döviz bürolarının açılmasıyla döviz bozdurmak için bürolara akın etti.

Gözden Kaçmasın

Maaş vergisine asgari ücret ayarıMaaş vergisine asgari ücret ayarıHaberi Görüntüle

Döviz büroları önünde uzun kuyruklar oluşurken, bürolarda büyük yoğunluk yaşandı. Elindeki dövizi bozdurmaya gelen bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının doları bozdurmasında etkili olduğunu belirterek, “Allah ondan razı olsun” dedi.

KAPALIÇARŞI'DA HAREKETLİLİK ARTTI

Haberin Devamı

Dövizin ani düşüşüyle beraber bu sabah saatlerinden itibaren Bursa Kapalı Çarşı’da da döviz bürolarında kuyruklar oluştu. 18 lirayı bulan doların 11,80 liraya düşmesinin ardından dolar alım satımı yapmak isteyenler döviz bürolarının yolunu tuttu.

Açıklama sonrası vatandaşlar akın etti Hareketlilik arttı

 

Sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandığını söyleyen kuyumcu Osman Yüşen, “Dolar dün akşam bir anda çakıldı. Piyasalar nefes almış oldu. Dövizler yukarı derecede bir eğim kazanmıştı, önü alınamaz bir şekilde yükseliyordu. Bu müdahaleyle beraber fiyatlar aşağı inmeye başladı. Bu durum piyasalara yansıyacaktır. İnsanlar bugün buraya akın ettiler. Sabah saatlerinde kapalı çarşıda dövizcilerin önlerinde kuyruklar oluştu. İnsanlar şaşırdı, ama Cumhurbaşkanımız bunu söylemişti. Fırsatçılara fırsat vermeyeceklerini söylemişti. Bazı insanlara iyi bir ders oldu” ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Dünya basınında gündem oldu TLnin yükselişi böyle duyurulduDünya basınında gündem oldu! TL'nin yükselişi böyle duyurulduHaberi Görüntüle

Döviz kurundaki düşüş hakkında konuşan sarraf İbrahim İleri ise “Altın dün itibariyle çakılmış vaziyette. Buna mukabil dolar ve euroda da aynı düşüşü görmekteyiz. Dün yaklaşık 1100 bandında olan 24 ayar külçe altın şu an 700 bandına geri gelmiş durumda. Şu ânda insanlarda bir belirsizlik söz konusu ama bu geçici olur. Pazartesiye kadar bu iş oturur inşallah” ifadelerini kullandı.

Açıklama sonrası vatandaşlar akın etti Hareketlilik arttı

Haberin Devamı

"BUNUN BİR SUNİ YÜKSELİŞ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİK"

Dövizde yaşanan ani hareketlilik sebebiyle Kocaeli'de döviz büroları ise boş kaldı. Döviz bürosu müdürü Emre Seyhan, "Bunun bir suni yükseliş olduğunu, bir yerden geri döneceğini defalarca söylemiştik ama bu bizim beklediğimizden biraz daha erken oldu. Son dönemlerde herkes elindeki birikimleri değerlendirmek istedi. Herkes dolara, Euro'ya rağbet etti. Piyasanın verdiği tepkide buna göre oldu. Fiyat suni bir yükselişle 18 - 18,30 lira bandına kadar çıkmış oldu. Bununda dün hükümet tarafından yapılan açıklamayla bir anda nasıl geriye geldiğini herkes görmüş oldu. Benim söylemek istediğim şey şu; herkes pozisyonunu korumalı, panikle işlem yapmamalı. Yani panik alımlarından ve panik satışlarından uzak durulmalı. Beraberinde piyasanın daha çok çözülmesini getiriyor. Altın uzun vade bir yatırımdır, kısa vadede her zaman yatırımcısını üzebilir. İnşallah hükümetimiz tarafından alınan kararlar insanımıza, yurdumuza ve milletimize hayırlı olur" dedi.

Gözden Kaçmasın

Erdoğanın açıklamalarının ardından dolar, euro ve altında sert düşüşErdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar, euro ve altında sert düşüşHaberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Döviz Kurları#Türk Lirası#Dolar

BAKMADAN GEÇME!

Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan

BAKMADAN GEÇME!

Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan