Açıklama sonrası vatandaşlar akın etti! Hareketlilik arttı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası kurdaki dalgalanmaları durdurmak için atılan yeni adımları duyurmuştu.

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Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın ‘Kur daha yüksek olacak’ diye mevduatını TL’den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyan vatandaşlar birçok kentte soluğu döviz bürolarında aldı.

DÖVİZ BOZDURMAK İÇİN AKIN ETTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından vatandaşlar Ankara Ulus’ta döviz bürolarının açılmasıyla döviz bozdurmak için bürolara akın etti.

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Döviz büroları önünde uzun kuyruklar oluşurken, bürolarda büyük yoğunluk yaşandı. Elindeki dövizi bozdurmaya gelen bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının doları bozdurmasında etkili olduğunu belirterek, “Allah ondan razı olsun” dedi.

KAPALIÇARŞI'DA HAREKETLİLİK ARTTI

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Dövizin ani düşüşüyle beraber bu sabah saatlerinden itibaren Bursa Kapalı Çarşı’da da döviz bürolarında kuyruklar oluştu. 18 lirayı bulan doların 11,80 liraya düşmesinin ardından dolar alım satımı yapmak isteyenler döviz bürolarının yolunu tuttu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandığını söyleyen kuyumcu Osman Yüşen, “Dolar dün akşam bir anda çakıldı. Piyasalar nefes almış oldu. Dövizler yukarı derecede bir eğim kazanmıştı, önü alınamaz bir şekilde yükseliyordu. Bu müdahaleyle beraber fiyatlar aşağı inmeye başladı. Bu durum piyasalara yansıyacaktır. İnsanlar bugün buraya akın ettiler. Sabah saatlerinde kapalı çarşıda dövizcilerin önlerinde kuyruklar oluştu. İnsanlar şaşırdı, ama Cumhurbaşkanımız bunu söylemişti. Fırsatçılara fırsat vermeyeceklerini söylemişti. Bazı insanlara iyi bir ders oldu” ifadelerini kullandı.

Döviz kurundaki düşüş hakkında konuşan sarraf İbrahim İleri ise “Altın dün itibariyle çakılmış vaziyette. Buna mukabil dolar ve euroda da aynı düşüşü görmekteyiz. Dün yaklaşık 1100 bandında olan 24 ayar külçe altın şu an 700 bandına geri gelmiş durumda. Şu ânda insanlarda bir belirsizlik söz konusu ama bu geçici olur. Pazartesiye kadar bu iş oturur inşallah” ifadelerini kullandı.

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"BUNUN BİR SUNİ YÜKSELİŞ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİK"

Dövizde yaşanan ani hareketlilik sebebiyle Kocaeli'de döviz büroları ise boş kaldı. Döviz bürosu müdürü Emre Seyhan, "Bunun bir suni yükseliş olduğunu, bir yerden geri döneceğini defalarca söylemiştik ama bu bizim beklediğimizden biraz daha erken oldu. Son dönemlerde herkes elindeki birikimleri değerlendirmek istedi. Herkes dolara, Euro'ya rağbet etti. Piyasanın verdiği tepkide buna göre oldu. Fiyat suni bir yükselişle 18 - 18,30 lira bandına kadar çıkmış oldu. Bununda dün hükümet tarafından yapılan açıklamayla bir anda nasıl geriye geldiğini herkes görmüş oldu. Benim söylemek istediğim şey şu; herkes pozisyonunu korumalı, panikle işlem yapmamalı. Yani panik alımlarından ve panik satışlarından uzak durulmalı. Beraberinde piyasanın daha çok çözülmesini getiriyor. Altın uzun vade bir yatırımdır, kısa vadede her zaman yatırımcısını üzebilir. İnşallah hükümetimiz tarafından alınan kararlar insanımıza, yurdumuza ve milletimize hayırlı olur" dedi.