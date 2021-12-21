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Son dakika... Altın fiyatlarında sert düşüş!

#Altın#Gram Altın#Fiyat
Son dakika... Altın fiyatlarında sert düşüş

Küresel piyasalarda altın fiyatları gerilerken iç piyasada da doların büyük düşüş göstermesi altında da gerileme yaşattı. Gram altın 761 liraya kadar düştü.

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Küresel ekonomideki enflasyon sorunu ile mücadele etmeye çalışan merkez bankaları hamlelerini birer birer yaparken altın fiyatları da gerilemeye başladı. Koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayılması ve sonuçlarının neler olacağına dair bilginin bulunmaması, Avrupa'da yeniden kapanma düşüncelerinin ortaya çıkması ve Avrupa ekonomisinin bundan olumsuz etkileneceği beklentisi altın fiyatlarını baskılamaya başladı.

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Ons altın güne 1788 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1788.42 dolar, en yüksek de 1792 dolar seviyesini gördü. Saat 07:23 itibarıyla 1791 dolar seviyesinde işlem görüyor.

YÜZDE 28'LİK DÜŞÜŞ

İç piyasada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklama ile dolarda meydana gelen büyük düşüşün de etkisiyle birlikte gram altın fiyatları 1062 liradan 761 liraya kadar geriledi.

1 günde yaklaşık olarak yüzde 28 oranında değer kaybeden altın saat 07:23 itibarıyla 777.6 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 761.8 lira, en yüksek de 961.5 lira seviyesi görüldü.

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