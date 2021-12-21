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Maaş vergisine asgari ücret ayarı

#Vergi#TBMM#Asgari Ücret
Maaş vergisine asgari ücret ayarı

Tüm çalışanları yakından ilgilendiren düzenlemeyle ilgili beklenen önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda verildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda Türk-İş, TİSK ve Çalışma Bakanlığı arasındaki uzlaşmaya bağlı olarak tüm ücretlerde brüt 5 bin liraya kadar olan kısım vergiden muaf olacak. Bunun ücretlere de olumlu yansıması öngörülüyor.

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TÜM ücretler ve maaşlarda asgari ücret kadar gelir, vergi dışı bırakılıyor. Konuyla ilgili düzenleme torba yasa teklifine Plan ve Bütçe Komisyonu’nda eklendi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Tüm maaş ve ücret alanları da kapsayacak şekilde 18.5 milyon memur ve işçi için asgari ücret kadar kısmın Gelir ve Damga Vergisi dışında kalması yönünde önerge verilecek” dedi. Geçtiğimiz hafta yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında, Türk-İş, TİSK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tüm ücretlerde asgari ücret kadar olan kısımdan Gelir ve Damga Vergisi’nin kaldırılması yönünde mutabakat sağlamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de düzenlemenin yapılacağı açıklamasında bulunmuştu.

HAFTA SONU GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Ancak cuma günü TBMM’ye verilen yasa teklifinde beklentilerin ve mutabakatın aksine, sadece asgari ücret Gelir ve Damga Vergisi dışında bırakılmıştı. Edinilen bilgiye göre, teklif sonrası hafta sonu Türk-İş, TİSK ve kabine üyeleri arasında yoğun bir görüşme trafiği oldu. Torba teklifin görüşmelerinin başlamasıyla görüşmeler hız kazanırken, muhalefet vekilleri ve MHP de düzenlemenin değiştirilmesi talebinde bulundu. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, sadece asgari ücretin kapsama alınmasıyla çalışanların büyük kısmının asgari ücretli olarak gösterileceğini belirtirken, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan “Asgari ücretli bir saat mesaiye kalsa vergi istisnası dışında olacak” diye konuştu. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da, sadece asgari ücretin vergi dışı kalmasının birçok sorunu beraberinde getireceğini vurguladı.

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TOPLAM MALİYET 37.6 MİLYAR LİRA

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Toplantının ilerleyen saatlerinde ise AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, MHP Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül ile birlikte komisyon toplantısına geldi. Elitaş söz almak istediğini belirterek, komisyona özetle şu bilgileri verdi: “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın internette paylaştığı bilgi doğru. Hem Çalışma Bakanlığı’nın hem de Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararı doğrultusunda bir şey yapacaktık. Genel başkanımıza da konuyu arz ettik. Teferruatı Hazine ve Çalışma bakanlarıyla değerlendirdik. 18.5 milyon memur ve işçilerden asgari ücret kadar kısmın gelir ve damga vergisi dışında kalması yönünde önerge verilecek. Sivil toplum kuruluşlarının da bu yöndeki endişeleri giderilecek. Çalışma Bakanlığı’nın metni de bu şekildeydi. Brüt 5 bin liraya kadar olan maaş ve ücretlerden vergi sıfır olacak. Şu anda 6 milyon 90 bin asgari ücretli var. Yeni yılla birlikte 8 milyon 900 bin kişi yeni asgari ücret kapsamında olacak. Asgari ücretle sınırlı olsaydı 17.5 milyar liralık maliyeti olacaktı. Toplam 15.3 milyon işçi var, dolayısıyla 31.1 milyar liralık maliyeti var. 3.2 milyon da memur var. Onların da toplam maliyeti dikkate alınırsa toplam 37.6 milyar liralık maliyeti olacak.”

‘AGİ’ UYGULAMASI KALKIYOR

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Verilen önergeyle asgari geçim indirimi de kaldırılıyor. Verilen önergede bu durumun gerekçesi, “ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 85’i Gelir Vergisi’nden istisna edildiğinden uygulama alanı kalmayan asgari geçim indirimi düzenlemesi yürürlükten kaldırılmaktadır” olarak anlatıldı.

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‘ÇALIŞMA BARIŞI İÇİN ÖNEMLİ BİR KARAR’

ÖNERGE sonrası, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyo-nu’ndan yapılan açıklamada, tüm taraflara teşekkür edildi. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol imzasıyla yapılan açıklamada şöyle denildi: “Tüm çalışanları kapsayacak bu düzenlemeyle, Anayasanın eşitlik ve adalet ilkeleri ile uyumlu şekilde hareket edilmiş ve çalışma barışının devamı yönünde önemli bir adım atılmıştır. Aynı zamanda, çalışanların sosyal haklarına gelecek ciddi zararların ve kayıt dışılıkta yaşanabilecek önemli artışların da önüne geçilmiştir. Bu kararla hem işçilerimiz hem de işverenlerimiz güçlü bir şekilde desteklenmiştir. Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak bu karar dolayısıyla başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız olmak üzere tüm sosyal paydaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.”

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#Vergi#TBMM#Asgari Ücret

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