Dünya basınında gündem oldu! TL'nin yükselişi böyle duyuruldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kurdaki dalgalanmaları durdurmak amacıyla yeni adımların atıldığını söylemiş ve yansıması da Türk Lirası'nda hızlı yükseliş olmuştu.

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DÜNYA BASINININ GÜNDEMİNDE

ABD merkezli ekonomi sitesi Bloomberg'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına vurgu yaptığı haberinde, "Erdoğan, Türk lirası tasarruflarını korumak için olağanüstü adımları açıkladı" denildi.

Diğer bir ABD merkezli site San Diego Union Tribune ise Türk Lirası'nı kur dalgalanmalarına karşı korumak için yeni önlemler açıklaması ardından TL'nin önemli kazanımlar elde ettiğini belirten bir habere imza attı.

Fransız LeFigaro Gazetesi de Türk Lirası'nın güçlendiğine vurgu yaptığı haberinde, 20 Aralık Pazartesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve önlemlerini bildirmesinden sonra Türk Lirası'nın sıçrayışa geçtiğini duyurdu.

Londra merkezli Middle East Eye ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın para birimini desteklemek için açıkladığı yeni adımlar sonrasında Türk Lirası'nın büyük dönüş yaptığını duyurdu. Haberde gün içi Türk Lirası'nın değer kaybı sonrası en büyük rallisini gerçekleştirerek değer kazandığı duyuruldu.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÖYLE DUYURMUŞTU

"Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın ‘Kur daha yüksek olacak’ diye mevduatını TL’den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tasarruflarını değerlendirirken, kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" demişti.

Yeni modeli anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir. İnsanlarımızın bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse, bu getiriyi elde edecek. Ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa, aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca, Türk Lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla, bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını Türk Lirası’ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" ifadesinde bulunmuştu.