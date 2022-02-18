ABD'den flaş adım! Dev şirketleri kara listeye aldı

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Çevrimiçi dolandırıcılık şüpheleri nedeniyle ABD'de baskıyla karşı karşıya kalan son isimler arasına Alibaba ve Tencent'in sahip olduğu Çinli e-ticaret siteleri de eklendi.

42 ÇEVRİMİÇİ MAĞAZA

USTR, sahtecilik ve telif hakkı korsanlığı için potansiyel yollar olarak 42 çevrimiçi pazar ve 35 fiziksel pazar listeledi. AliExpress ve WeChat'e ek olarak, Baidu Wangpan, DHGate, Pinduoduo ve Alibaba'nın Taobao'su son yıllarda eklendikleri listede yerlerini korudu.

TRUMP'IN DA HEDEFİ AMAZON'DU

Bilindiği üzere ABD, her yıl belirli gerekçelerle kara listeye aldığı şirketleri duyuruyor. Hatta geçtiğimiz yıllarda eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde e-ticaret devi Amazon’a ait dünyanın önde gelen ülkelerinde hizmet veren 5 yabancı web sitesi kara listeye alınmıştı. Kararın nedeni ise sitelerde satılan sahte ürünler şeklinde açıklandı.

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İLK KEZ EKLENDİ

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai yaptığı açıklamada, "Sahte ve korsan mallardaki küresel ticaret, ABD'nin kritik yeniliklerini ve yaratıcılığını baltalıyor" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilciliği Ofisi (USTR), listenin ilk kez AliExpress ve WeChat e-ticaret sitelerini içerdiğini söyledi. AliExpress, Alibaba'ya ait ve WeChat, Tencent tarafından işletiliyor.