Son dakika... Akdeniz'de felaket! Yanan gemideki Türkler yaşananları anlattı

Gözden Kaçmasın Son dakika... Yunanistan açıklarında 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın Haberin Tüm Görselleri

Haberin Devamı

Yunanistan açıklarında 237'si yolcu olmak üzere 288 kişinin bulunduğu İtalya bandıralı feribotta yangın çıktı.

Kaptanın 'gemiyi terk edin' anonsu sonrası bölgede zaman karşı yarış başladı. Facianın Türk tanıkları yaşadıklarını anlattı.

Diplomatik kaynaklara göre, yolcu gemisinde 24 Türk vatandaşı vardı. Hayatını kaybeden veya yaralanan kimse olmadı.

Gemideki Türk yolculardan birisi olan Fahri Özgen, 'Gece saat 01:45 sıralarında gemi seyahat etti. Geminin hareketinden 3 saat sonra alarm verildi, gemide yangın çıktığı söylendi. Beklemek zorunda kaldık. Gemi artık seyir halinde değildi, yavaş yavaş kokular da gelmeye başladı. Şaşkınlıkla herkes bir yerlere koşturmaya başladı, can yeleklerini giyip beklemeye başladık' dedi.

'NEFES ALMAKTA ZORLANDIK'

Haberin Devamı

İçeriye duman gelmeye başlayınca geminin dışarısına çıkarıldıklarını belirten Özgen sözlerine şöyle devam etti;

'İçeriye duman gelince geminin dışına, en dış güverteye çıkardılar, bir saat kadar bekledik. Rüzgar ters esince duman üzerimize geliyor, nefes almakta zorlandığımız anlar oldu'

Yangının elektrik kontağından yangının belirtildiği söyleyen Özgen, 'İki filika vardı, 70'er kişilik filikaya 140 kişi bindik. Elektrik de gitti, kaldık zindan gibi denizin ortasında' dedi.

Gemide 24 Türk vatandaşının olduğunu belirten Özgen, '24 Türk var. Ben TIR şoförü değilim. İş görüşmesi için özel arabamla İtalya'ya gidiyordum. 22 TIR şoförü var burada, birinin akıbetinden haber alınamıyor Denize atlayanları da gördüm çıplak gözle' dedi.

'Herkes yara bere içinde canını kurtarmak için birbirini çiğneyemeye başladı' diyen Özgen şu ifadeleri kullandı;

'Burada büyük mağduriyet var. Pasaport, para yok, arabamız yandı. Derdimizi anlatamıyoruz, su yok. Eskiden mülteci toplama kampı gibi bir yer, tel örgülerle çevrili. Herkes şaşkınlıkla birbirine bakıyor.'

Filika ile bir süre açık denizde beklediklerini belirten Özgen, 'Gün ağardığında bize bir gemi yaklaştı, kuru yük gemisi, filika ile açıkta dolaşıyoruz. Dolaşırken kuru yük gemisi yaklaştı. Geminin kaptanı da benim yeğenim. O da orada, geminin başında' dedi.

Haberin Devamı

'BİZDEN BİR KİŞİ KAYIP'

'Gemiden ayrıldığımızda en son kaptanın denize atladığını gördüm, gemide insan kalmadı, kaderine terkedildi' diyen Özgen sözlerine şöyle devam etti;

'Bu gemide 288 kişinin olduğu söyleniyor, 231 TIR şoförü olduğu söyleniyor. Bir sürü diğer ırklardan insan var, iletişime geçemiyoruz. Bizden bir kişi kayıp Türk olarak.'

GEMİDEKİ TÜRK ŞOFÖR: HER ŞEYİMİZ YANDI

Gemideki Türk şoförlerden Hayrullah Çetin, 'Yunanistan'dan bindik, İtalya'ya gitmek için. En son gemiye ben bindim. 02'ye 10 vardı. Saat 04'e 10 kala anons ettiler, gemiyi boşaltın diye. Bizi toplanma alanına topladılar. Deniz polisi ulaştı, iki filikaya aldılar, Korfu limanına getirdiler. Biz şu anda limandayız' dedi.

Haberin Devamı

Çetin sözlerine şöyle devam etti;

'Ne olacak, ne edecek, Türkiye'ye nasıl ulaşacağız bilgi veren yok. Evraklar, pasaportlarımız yandı. Belki gemi şimdi batmıştır. Gemi fulldü. Binek araç çok azdı, genelde TIR'dı. En son gemiye ben bindim. Gemi 4 kat.'

TÜRK KAPTAN: KALANLARI ARAMAYA DEVAM EDİYORUZ

Syrena Gemisinin Kaptanı Cevdet Bilen, 'Feribotta Türk şoförlerin olduğunu söylüyorlar, birçoğu kurtarıldı diye biliyorum. 288 personelden 242 personeli tahliye ettiklerini söylemişlerdi. Kalanları aramaya devam ediyoruz. Yangın söndürülmüştü ama için için yanmaya devam edebilir. Aradığımız insanların gemide mi olduğunu denizde mi olduğunu bilemiyoruz, aramaya devam ediyoruz' dedi.

Haberin Devamı

'Yardımlarına 3 Yunan yelkenli geliyor' diyen Bilen, 'İtalyan savaş gemisi geliyor. Bir geminin yandığını, kurtarma operasyonuna katılmamız gerektiğini söylediler, biz de hemen çalışmalara başladık' dedi.