ABD'de üretici fiyatları eylülde beklenenden az arttı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Yeğeninin ölümüne neden olmuştu İstenen ceza belli olduYeğeninin ölümüne neden olmuştu! İstenen ceza belli oldu#İzmir
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Skandal aşı kararı Ülke ayağa kalktı... Aşı olmaktansa...Skandal aşı kararı! Ülke ayağa kalktı... "Aşı olmaktansa..."#Gigi Becali
Kritik toplantı sona erdi Tam bağımsız savunma sanayi vurgusuKritik toplantı sona erdi! 'Tam bağımsız savunma sanayi' vurgusu#SSİK
DSÖden korkutan rapor Kororonavirüsle birlikte yeniden hortladıDSÖ'den korkutan rapor! Kororonavirüsle birlikte yeniden hortladı#Dünya Sağlık Örgütü
Taliban heyeti Dışişleri Bakanlığında... Bakan Çavuşoğlundan ilk açıklamaTaliban heyeti Dışişleri Bakanlığı'nda... Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama#Taliban
Sahili kapladı Görenler telefonuna sarıldıSahili kapladı! Görenler telefonuna sarıldı#Denizanası
Ölüm nedeni belli oldu Adli tıp kurumu raporu ortaya çıktıÖlüm nedeni belli oldu! Adli tıp kurumu raporu ortaya çıktı#Esra Hankulu
Yasakla göç başlamıştı Zirveye ABD oturdu... Uzmanlar uyardıYasakla göç başlamıştı! Zirveye ABD oturdu... Uzmanlar uyardı#Bitcoin
Beyrutta ilginç görüntüler...Herkes kaçarken çatışmayı böyle izlediBeyrut'ta ilginç görüntüler...Herkes kaçarken çatışmayı böyle izledi!#Lübnan
Tüm Türkiyeye söylüyorum... Yüzde 69u bot hesaplardır'Tüm Türkiye'ye söylüyorum... Yüzde 69'u bot hesaplardır'#İçişleri Bakanlığı
Aslıhan Doğan Turan Bayrampaşa’da Beni tanıdınız mıAslıhan Doğan Turan Bayrampaşa’da! 'Beni tanıdınız mı?'#Sosyete
20 yıl sonra geri döndü... Fiyatı herkesi şaşırttı20 yıl sonra geri döndü... Fiyatı herkesi şaşırttı!#Nokia
Babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktıBabalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktı#Owen Wilson
İstanbuldaki yarış sonrası açıkladı 5+5 yıllık sözleşme...İstanbul'daki yarış sonrası açıkladı! '5+5 yıllık sözleşme...'#Formula 1
HABERLEREkonomi Haberleri

ABD'de üretici fiyatları eylülde beklenenden az arttı

#Üretici Fiyat Endeksi#ABD ÜFE#ABD Çalışma Bakanlığı
ABDde üretici fiyatları eylülde beklenenden az arttı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,5 yükselerek piyasa beklentilerinin altında arttı.

Haberin Devamı

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, ÜFE eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı. Bu dönemde piyasa beklentilerinin altında artış kaydeden ÜFE'nin yüzde 0,6 artması öngörülüyordu. ÜFE, ağustosta yüzde 0,7 artmıştı.
Üretici fiyatları, eylülde yıllık bazda ise yüzde 8,6 artarak Kasım 2010'dan bu yana en yüksek artışı gösterdi.

Endeksin eylülde yıllık yüzde 8,7 artması bekleniyordu. ÜFE ağustos ayında ise yıllık yüzde 8,3 artmıştı. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise eylülde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 6,8 arttı. Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 7,1 artması yönündeydi. Çekirdek ÜFE ağustosta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,7 artmıştı. ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

İlgili Haberler:

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk! 7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin eviAşk bitti, 150 bini geri ver!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Üretici Fiyat Endeksi#ABD ÜFE#ABD Çalışma Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu İstanbulun en değerli mahalleleri belli oldu

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!