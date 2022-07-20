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ABD'de sergilenmişti! Togg İstanbul'da görücüye çıktı... İşte eşsiz özellikleri

#Togg#Sedan#Elektrikli Otomobil
ABDde sergilenmişti Togg İstanbulda görücüye çıktı... İşte eşsiz özellikleri
Burak TAŞÇI

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, ABD'de sergilenen konsept elektrikli aracı İstanbul'da bir AVM'de görücüye çıkardı. Seri üretime geçmeyecek olan sedan otomobil büyük ilgi görüyor. Sıra dışı tasarıma sahip otomobil büyük teknolojik yenilikleri barındırıyor.

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Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’da geri sayım devam ediyor. SUV versiyonunun ilk aracı geçtiğimiz günlerde üretim bandından indi. 2023 yılında seri üretime geçecek olan Togg’u milyonlarca vatandaş merakla bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde de testleri yapılan Togg otoyolda görülmüş, yol tutuşu ve görsel dizaynı ile göz doldurmuştu.

Doğuştan elektrikli olan Togg markası ABD’de fuarda sergilediği konsept otomobili İstanbul’da bir AVM’de görücüye çıkardı.

ABDde sergilenmişti Togg İstanbulda görücüye çıktı... İşte eşsiz özellikleri

Bursa’nın Gemlik ilçesinde son teknoloji ürünü cihazlar ve robotlarla donatılan fabrikada yerli ve milli olarak üretilen Togg’un 2023’ün ilk çeyreğinden sonra satışa çıkması da bekleniyor.

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KONSEPT OTOMOBİL OLDUKÇA YENİLİKÇİ

AVM’de sergilenen konsept otomobili incelediğimizde öncelikle kaslı duruşu dikkatlerden kaçmıyor. Çift renk olarak tasarlanan otomobilde dikiz aynaları yerine kamera kullanılmış. Ön tampon ve difüzör tasarımı ise agresifliği ön plana çıkarırken çatık bakışlı LED farlar ön görünümü tamamlamış.

ABDde sergilenmişti Togg İstanbulda görücüye çıktı... İşte eşsiz özellikleri

DİREKSİZ ÜRETİLDİ

Konsept otomobil alışılmışın dışında kapı açılımlarıyla direksiz olarak tasarlanmış. Orta direk bulunmayan konsept Togg’da kapı kilitleri en altta marşpiyel kısmına yerleştirilmiş.

Kapı açmak için kol olmayan son teknoloji konsept otomobilde dokunmatik giriş bulunuyor. Kapıdaki küçük dokunmatik alana temas ederek kapıların açılması sağlanıyor.

ABDde sergilenmişti Togg İstanbulda görücüye çıktı... İşte eşsiz özellikleri

ULTRA PREMIUM İÇ TASARIM

Otomobilin iç dizaynına bakıldığında ön konsolda boydan boya ekran sürücü ve yolcuyu karşılıyor. Tuş karmaşasından uzak, son teknoloji dokunmatik ekranlarla donatılan Togg’da alt kısımdaki ekrandan da otomobilin tüm fonksiyonları kontrol ediliyor. Elektrikli olmasından dolayı otomatik vitese sahip olan Togg’un vites kontrol ünitesi de orta kolçak kısmına konulandırılmış. Önde 2, arkada 2 tane olmak üzere tamamı elektrikli ve birbirinden bağımsız deri koltuklar premium havayı daha da hissettirir hale getirmiş. Yoğun olarak krem renk kullanılan iç tasarım ferahlık da sağlıyor.

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FARKLI DİREKSİYON TASARIMI

Alışılmış yuvarlak direksiyondan uzaklaşan Togg, farklı bir tasarımla karşımıza çıktı. Sportifliği belirtmek için üst orta bölgesine çizgi konulan direksiyon 3 parçalı olarak üretildi. Fonksiyonel olan direksiyon sportif sürüş için ideal pozisyonları sağlıyor.

ABDde sergilenmişti Togg İstanbulda görücüye çıktı... İşte eşsiz özellikleri

JANTLARDA LALE DESENİ

Alüminyum alaşımlı jantlara bakıldığında Togg’un simgelerinden olan lale deseni görülebiliyor. Çapı geniş, yanağı ince kullanılan lastiklerle de sportiflik had safhaya ulaştırılmış.

Fotoğraflar: Hakan Akgün - DHA

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#Togg#Sedan#Elektrikli Otomobil

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