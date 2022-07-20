Gözler Avrupa Merkez Bankası’nda! Euro’nun kaderi çizilecek

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Küresel enflasyonist risk Merkez Bankalarını sıkılaşma politikalarında daha agresif adımlar atmaya itiyor. Bunun bir örneğini de Avrupa Merkez Bankası’nda (ECB) görüyoruz. Avrupa tarafında da yükselen enflasyonun önüne geçilememesinin bir sonucu olarak, ECB’den politika faizinde artırıma gitmesi bekleniyor.

İçinde bulunduğumuz haftanın en önemli gündem maddesi olan, ECB faiz kararı yarın Türkiye saati ile 15:15’te açıklanacak. Bankanın 11 yıl aradan sonra ilk faiz artırımını gerçekleştirmesi bekleniyor. Piyasa beklentisi, Avrupa Merkez Bankası’nın 25 baz puan faiz artırımına gitmesi yönündeyken; düzelemeyen enflasyon görünümü sebebiyle faiz artırım beklentisinde 50 baz puan ihtimali de sürpriz bir şekilde kuvvetleniyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda temmuz ayındaki toplantıda 25 baz puanlık faiz artırımına gidilebileceğini belirtirken; ihtiyaç olunması halinde 25 baz puandan daha güçlü bir faiz artırımı yapabileceğini vurgulamıştı.

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EURO GÜÇLENİYOR

Euro, faiz artırım beklentisiyle yeni haftaya yükselişle başlarken; dünkü işlemlerde faiz artırımının daha agresif olabileceği ihtimalinin kuvvetlenmesiyle, dolar karşısında 1,02 seviyesinin üzerine çıktı. EuroDolar paritesi, yeni günde de yükselişini sürdürüyor.

Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artırımı ve ileriye yönelik vereceği olası şahin mesajların Euro’yu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Euro geçtiğimiz hafta salı günü, 20 yıl aradan sonra ilk kez dolar ile eşitlenmişti. Euro’da yaşanan değer kaybında ABD para birimi doların dünyada güçlenmesi ve ECB’nin faiz artırımlarında daha sakin davranabileceği beklentisi etkili olmuştu. Uzmanlar, Avrupa'da işlerin daha da kötüleşebileceği bir senaryoda EuroDolar paritesinde 0,90 seviyesine kadar bir gerileme yaşanabileceğini bekliyor.

ENFLASYONDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı enflasyon rakamları dün açıklandı. Buna göre; 19 üye ülkeli Euro Bölgesi'nde enflasyon yıllık bazda yüzde 8,6 seviyesine yükselerek tarihi rekorunu kırdı. 27 üye ülkeli Avrupa Birliği'nde ise yıllık enflasyon, önceki yılın aynı ayına göre artış göstererek yüzde 9,6 oldu.

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Enflasyondaki yükselişte, temel gıda ve enerji ürünlerindeki yükseliş öne çıkıyor.

AVRUPA’DA DOĞAL GAZ KRİZİ

Avrupa Birliği, büyük bir doğal gaz krizinin ortasında. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle, Avrupa’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak Rusya doğal gaz silahını çekti. Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı düşerken; Rusya-Avrupa boru hattındaki akış son olarak ‘teknik sorunlardan’ yüzde 40 kapasite ile gerçekleşiyordu. Avrupa, çetin geçebilecek kış şartları için şimdiden gaz tüketimini nasıl azaltabileceğini planlıyor. Rusya, Avrupa'nın yüzde 45 oranında doğal gaz ithalatını karşılıyordu; ayrıca Rusya dünyanın en büyük doğal gaz rezervine sahip olarak bulunuyor.

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Doğal gaz tarafında yaşanan bu sıkıntılar ve gaz akışının azalması Avrupa’da doğal gaz fiyatlarını sert bir şekilde yükseltti ve bu da enflasyondaki yükselişi tetikleyen sebeplerinden biri olarak karşımıza çıktı. Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı taslak plana göre; Rusya’nın gazı kesmesi halinde bunun Avrupa ekonomisinin büyümesine yüzde 0,6 – yüzde 1 oranında yansıması bekleniyor. En kötü senaryoda ise, yüzde 1,5 oranında büyümeye yansıyacağı tahmin ediliyor. Avrupa ekonomisi üzerindeki bu baskı, resesyon kaygılarını tetikliyor.

Tersi bir durumda yani Rusya’nın doğal gazı açması halinde, bu durum Avrupa ekonomisini rahatlatması ve Euro’yu desteklemesi bekleniyor.

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25 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI BEKLİYORUZ

Gökhan Uskuay - Allbatross Portföy Fon Yöneticisi





Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yarın gerçekleşecek faiz kararı toplantısı öncesinde, faiz artırım beklentileri sürpriz bir şekilde arttı. Bu artışta, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin perşembe günkü toplantıda 25 ve 50 baz puanlık faiz artırımlarını tartışacağının kaynaklara dayandırılarak haberleştirilmesi etkili oldu. 50 baz puanlık artırım beklentisi bu haberin etkisi ile yüzde 35’ten yüzde 60’a yükseldi. Eylül ayında ise, 100 baz puanlık bir faiz artırımı fiyatlanmaya başlandı.

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Allbatross Portföy olarak bizim beklentimiz, temmuzda 25 ve eylülde 50 baz artırım yönündedir. Euro Bölgesi’nde enflasyon kırılımına baktığımızda, yarısının enerji diğer büyük bir kısmının gıda kaynaklı olduğunu görüyoruz. Euro Bölgesi’nde enflasyon, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin etkilerini yansıtıyor. Bu yüzden piyasanın fiyatladığının aksine ECB’nin yarınki toplantıda 25 baz puan artırmasını bekliyoruz. Daha fazla bir artırım ve eylül ayına ilişkin güçlü bir sinyal; tahvil spread’lerini (alış-satış farkı) açılmasına neden olacağı için ECB tarafından tercih edilmeyecektir.

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Sonuç olarak, 25 baz puanlık bir artışı pariteyi yine 1.00 seviyesine geriletebilir; 50 baz puanlık artış ise 1,03’e yükseltebilir. Toplantıda 1,00-1,03 bandında seyir izlenir.