Bitcoin'de yükseliş devam edecek mi? 24 bin dolara yaklaştı... İşte son durum

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Kripto paralar uzun zamandır görmediği dar alanda yükseliş grafiği sergilemeye başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin ile başlayan yükseliş altcoinlere de sıçradı.

Dünya genelinde oluşan enflasyon sorununun çözümü için merkez bankaları ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için faiz yükseltse de kısa vadede bu durumun önüne geçmenin pek mümkün olmadığı yine artan enflasyon rakamlarından görülüyor.

Koronavirüs pandemisinde talebin azalmasıyla yavaşlayan ekonomi nedeniyle arz da azalmıştı. Pandemide uygulanan izolasyon, karantina gibi zorlu günlerin geride kalmasıyla birlikte aşırı talep oluştu. Talebin arzdan fazla olması fiyatları yukarı çekti. Sadece arz ve talep tarafında değil, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş da dünya ekonomisi için kötü günlerin tetikleyicisi oldu. Değerli maden, petrol ve gıda arzında büyük rol oynayan Rusya ve Ukrayna fiyatların yükselmesinde başrol oynamaya başladı. Birçok ülkenin Rusya’ya karşı ekonomik savaş açması da sorunları katmerlendirdi. Rusya ise bu durumdan şu an için kârlı çıkmaya başlamış gibi görünüyor. Ekonomik açıdan ithalatını azaltan Rusya, petrol ve doğal gazı da Ruble ile satmaya başladı. Bu da Ruble’yi olmadığı kadar güçlü hale getirdi.

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FİYATLAMALAR YENİDEN OLUŞMAYA BAŞLADI

Küresel ekonomilerde enflasyon dışında birçok sorun yaşansa da fiyatlamalar genel anlamda enflasyon üzerinden yapılıyor. ABD borsaları bir süredir düşüş eğilimindeydi. ABD’de resesyon yaşanma ihtimalinin artması, euro/dolar paritesinin 20 yılın dibine gelmesi, altına olan talebin düşmesi ve fiyatının gerilemesi, petrolün mevcut Rusya-Ukrayna savaşı ile güçlü seyretmesi, petrolün olası ABD resesyonunda gerileme göstereceği kanısı, enerji açığı bulunan Avrupa’nın Rus gazına ihtiyacı, tüm dünyada değer kazanan doların üretim üssü olan Asya’da işleri terse çevirme ihtimali gibi bu ve bunlara benzer sebepler piyasalarda hızlı fiyat hareketlerine neden oluyor.

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ABD VE AB’DE FAİZ ARTIRIMI BEKLENİYOR

Enflasyonla mücadele için faiz silahını kullanan AB ve ABD faiz artırımlarına devam edebilir. AB’nin euroyu korumak için faiz artırımına gitmesi beklenirken ABD’nin de enflasyonu dizginlemek ve talebi yavaşlatmak için faizi artırması bekleniyor.

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KRİPTO PARALARDA UMUT IŞIĞI BELİRİYOR

Uzun süredir ayı piyasasında bulunan kripto paralar da tüm yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelerin ışığında yeni yol çizmek için beklenti oluşturmaya başladı. Kripto paralar uzun süren düşüş ve durgunluğun ardından yeniden yukarı yönlü harekete geçmenin fırsatını kolluyor. Kripto para üzerine büyük yatırım yapanlar da yeni tavsiyeler ve yıl olarak hedefler sunmaya başladı.

500 BİN DOLAR HEDEFİNİ KORUYOR

Kripto para milyarderi Mike Novogratz, dün New York’ta başlayan Bloomberg Kripto Zirvesi’nde 2027 yılına olan zamanı değerlendirdi.

Novogratz, Bitcoin için yaptığı değerlendirmede her zamanki söylemlerini tekrarladı. Novogratz, Mart ayında 2025 yılına kadar Bitcoin’in 500 bin doları görmesini beklediğini söylemişti. Fakat piyasalar genelindeki sert düşüş fiyat tahmini için onu tarih değişikliğine itmiş gibi görünüyor. Kripto para milyarderi etkinlik sırasında BTC için 500 bin dolar beklentisinin 2027 yılına kadar gerçekleşeceğini kaydetti. Novogratz, geçmişte 500 bin dolar beklentisinin 2025’e kadar gerçekleşmesini beklediğini belirtmişti.

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YÜZDE 2000 YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Novogratz’ın Bitcoin’in 500 bin dolara yükselmesi tahmininin gerçekleşmesi için yüzde 2018 civarında yükseliş gerçekleşmesi gerekiyor. Bitcoin tarihi zirvesini geçtiğimiz Kasım ayında 69 bin dolarla görmüştü.

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BITCOIN YÜZDE 10 CİVARINDA PRİMLİ SEYREDİYOR

Lider kripto para birimi Bitcoin 24 bin dolar sınırına yaklaştı. Bitcoin yüzde 10’a yakın yükselişle 23 bin 800 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan yüzde 65 geride işlem görüyor.

ETHEREUM 1500 DOLARIN ÜSTÜNDE

En çok tercih edilen kripto para birimlerinden Ethereum da güç kazanıyor. Ethereum yüzde 4 oranında primle 1570 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum tarihi zirvesinden yüzde 68 geride işlem görüyor.

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BÜYÜK ZARAR VEREN SOLANA DA HAREKETLENDİ

Yatırımcısına büyük kayıplar açan Solana da yükseliş hareketinden nasibini alıyor. Solana yüzde 7 oranında primle 45.81 dolardan işlem görüyor. 260 dolar olan tarihi zirvesinden uzaklığı ise yüzde 82 seviyesinde.

RIPPLE DA GÜÇLENİYOR

Başı davalarla dertte olan Ripple da alıcılı seyrediyor. Ripple yüzde 7 oranında yükselişle 0.38 dolardan işlem görüyor.

YATIRIMLARINIZA DİKKAT EDİN

Kripto paralara yatırım yaparken bilinçli olmak gerekiyor. Herhangi regülasyona tabi olmayan kripto para piyasasında otoriteler tarafından kimseye uzmanlık ya da yorum yapma hakkı verilmedi. Bundan dolayı sosyal medyada ya da kripto para borsalarının uzman olarak tanıttığı kişilerin yatırım tavsiyelerine ve yönlendirmelerine itibar edilmemesi gerekiyor. Unutulmamalı ki bu kişiler kurumlarının alım-satım işlemlerinden komisyon alması için yönlendirici hareketlerde bulunuyorlar.

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Kripto paralarda marj aralığı sınırı olmamasından dolayı da yatırımlarınız bir anda katlarına çıkabilirken bir anda sıfıra da düşebilir. Bu konuda da temkinli davranılması, düşüş için stop loss seviyesinin belirlenmesi gerekiyor. Aksi taktirde büyük zararlar edebilirsiniz.