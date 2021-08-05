ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 31 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 14 bin kişi azalarak 385 bine düştü.

Bu dönemde beklentilerle paralel bir azalış gösteren işsizlik maaşı başvurularının 384 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 400 binden 399 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 250 azalarak 394 bin oldu.

6 MİLYON İLE ZİRVE YAPMIŞTI

Süregelen işsizlik başvuruları ise 24 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya göre 366 bin azalışla 2 milyon 930 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yıl mart ayının sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, Kovid-19 salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

Analistler, son verilerin işgücü piyasasında toparlanmaya işaret etmesine rağmen salgın öncesi döneme göre yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.

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