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9.5 milyar dolar ile rekor kırdı! Uzmanlardan uyarı geldi

#Kripto Para Piyasaları#Bitcoin (BTC)#Ethereum (ETH)
9.5 milyar dolar ile rekor kırdı Uzmanlardan uyarı geldi
Şenay ZEREN

Kripto para varlıklarında 11 ayda rekor sermaye girişi görünürken, uzmanlar Omicron varyantı sebebiyle kripto para piyasalarında yaşanan sert düşüşler sonrası, "Dikkatli olmak gereken bir dönemdeyiz" şeklinde uyardı. Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş ve Kriptomeda Kurucusu Eray Dengiz kripto para birimlerinde yaşanan son gelişmeleri ve beklentilerini hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

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Ünlü Bitcoin ve kripto para yönetim firması CoinShares’in açıkladığı verilere göre, kripto para varlıklara ve fonlarına sermaye girişi 2021 yılının ilk 11 ayında rekor seviyeye ulaştı. Bu 11 aylık süreçte kripto varlıklara sermaye girişi 9,5 milyar dolar olurken; sermayenin 6,7 milyar doları Bitcoin'e gitti. Uzmanlar, kripto paralarda yaşanan rekor seviyeler sonrası ve özellikle Bitcoin’in büyük kurumsal yatırımcıların tercihlerine girmesiyle yaşanan rekor sermaye girişinin beklentiler dahilinde olduğunu belirtiyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra, Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron’un ortaya çıkmasıyla piyasalar yeniden ‘pandemi’yi hatırladı ve diğer varyantlara vermediği kadar negatif bir tepki gösterdi. Yatırımcılar riskli varlıklardan kaçarak, ‘güvenli liman’ olarak tabir edilen finansal varlıklara yöneldi. Kripto para birimleri de riskli varlıklar arasında yer aldığından sert kayıplar yaşadı.

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Omicron varyantı kripto para piyasasının önünde önemli bir engel olarak dururken; bu yeni varyant ile ilgili haber akışları piyasaların yönü açısından önemli olacak. Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş, kripto para piyasaları ile ilgili olarak şöyle uyardı: “Piyasadaki sermaye ne kadar hızlı giriyorsa o kadar da hızlı çıkabilir. Bu nedenle dikkatli olmak gereken bir dönemdeyiz”

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En popüler kripto para birimi olan Bitcoin fiyatları, geçtiğimiz cuma günü Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Omicron varyantı ile ilgili olarak ‘endişe verici’ ifadesini kullanmasıyla 53 bin 543 dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin, bugün içerisinde en yüksek 58 bin 419 dolar, en düşük ise 55 bin 932 dolar seviyesini görürken; saat 15.01 itibarıyla yüzde 0,74 oranında düşüşle 57 bin 708 dolar seviyesinde bulunuyor.

9.5 milyar dolar ile rekor kırdı Uzmanlardan uyarı geldi

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum fiyatları ise, geçtiğimiz cuma 3 bin 921 dolar seviyesine kadar gerilerken; bugün en yüksek 4 bin 616 dolar, en düşük 4 bin 351 dolar seviyesini gördü. Ethereum (ETH), şu dakikalarda yüzde 4,56 oranında yükselişle 4 bin 619 dolar seviyesinde işlem görüyor.

9.5 milyar dolar ile rekor kırdı Uzmanlardan uyarı geldi

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DİKKATLİ OLMAK GEREKEN BİR DÖNEMDEYİZ
Kadir Kurtuluş - Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı

9.5 milyar dolar ile rekor kırdı Uzmanlardan uyarı geldi

Bu yıl kurumsal yatırımcıların kripto paralara en yoğun ilgi gösterdiği yıldı. Geçen senelerde vadeli işlemler vs. vardı, fakat tam anlamıyla kurumsal yatırımcıları görememiştik. Şu anda önemli şirketler bu alanla ilgilenmeye ve özellikle "uzun" vadeli yatırım yapmaya başladı. Uzun vadeli pozisyonlar kripto varlıklara güven ve istikrar anlamında önemli. Bu sebeple sermaye girişindeki rekor seviye gayet normal. Bu durum volatilitenin azalması yönünde etki getirmeli, fakat henüz o noktaya ulaşılamadı.

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Omicron varyantı kripto para piyasasının daha stabil bir piyasaya dönüşmesinde önemli bir engel olacaktır. Zira bu gibi durumlarda özellikle kurumsal yatırımcıların yapacağı ilk hareket riskli varlıkları elden çıkarmak olabilir. Kripto varlıklar hala en riskli yatırım segmentinde. Dolayısıyla piyasadaki sermaye ne kadar hızlı giriyorsa o kadar da hızlı çıkabilir. Bu nedenle dikkatli olmak gereken bir dönemdeyiz.

BİTCOIN’İN HAKİMİYETİ 2022’DE DE SÜRECEK
Eray Dengiz – Kriptomeda Kurucusu

9.5 milyar dolar ile rekor kırdı Uzmanlardan uyarı geldi

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Kripto para ürünlerine Ocak-Kasım döneminde 9,5 milyar dolar sermaye girişinin olması ve bu sermayenin 6,7 milyar dolarının Bitcoin’e gitmesi, Bitcoin’in bu dönem içerisinde yaşadığı fiyat artış hareketleriyle yakından ilişkili olduğunu düşünüyorum.

CoinShares verilerine göre, Bitcoin fonlarında yeni rekor kırılmasını ve yatırımcıların Bitcoin ürünlerine ve fonlarına olan talep artışında, Bitcoin fiyatının 10 Kasım'da tüm zamanların en yüksek seviyeye ulaşmasının bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca son dijital varlık fonu akışları raporu, Bitcoin’in büyük kurumsal yatırımlar için tercih edilen seçenek olmaya devam ettiğini vurguluyor.

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Piyasa değeri açısından Bitcoin, küresel kripto para ekosisteminde baskın bir güç olmaya devam ettiği görülüyor. Bu verilerle birlikte Bitcoin hakimiyeti, 2022 yılında da kripto para girişlerinde belirgin olacak gibi gözüküyor.

Bunun yanında geçtiğimiz günlerde kripto para piyasası, Güney Afrika'da tespit edilen Omicron isimli yeni bir COVID-19 varyantının yarattığı endişeyle sert bir düşüş yaşadı.

Yeni varyantla birlikte, Avrupa’da vaka sayılarındaki artış ekonomiler için tedirgin edici bir hal aldı. Çoğu ülkede yeniden kısıtlamalar ve seyahat yasakları uygulaması da piyasaları paniğe sevk etti. Piyasalardaki panik, kripto dünyasını da etkiledi. 

Bitcoin’deki düşüşün sebebi olarak ise, yatırımcıların ekonomiyi olumsuz etkileyeceği düşünülen bu tür durumlarda menkul kıymetleri ve riskli varlıklar olarak görülen kripto paraları terk etmesi olduğunu düşünüyorum.

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#Kripto Para Piyasaları#Bitcoin (BTC)#Ethereum (ETH)

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