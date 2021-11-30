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Samsung ve Volkswagen anlaştı! Dev markaya çip tedariği yapacak

#Samsung#Volkswagen#Çip
Samsung ve Volkswagen anlaştı Dev markaya çip tedariği yapacak

Tüm dünyada çip krizi devam ederken teknoloji ve otomotiv devleri anlaştı. Samsung ve Volkswagen arasında çip anlaşması yapıldı.

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Koronavirüs pandemisiyle birlikte başlayan yarı iletken tedariği konusundaki sıkıntılar devam ediyor. Evlere kapanma döneminde yoğun olarak teknolojik cihazlara yönenilmesi ve yarı iletken üretiminin düşmesiyle birlikte otomotiv sektöründe çip krizi başlamıştı. Çip krizi sonrasında beyaz eşyalara kadar uzandı.

Son dönemde otomobil fabrikaları çip tedariğini gerçekleştiremediği için üretim bantlarını geçici olarak durdurmaya başlamıştı.

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SAMSUNG VE VOLKSWAGEN ANLAŞTI

Teknoloji devi Samsung, son yaptığı anlaşma ile dünyanın en büyük otomotiv markalarından Volkswagen ile anlaştı. Samsung, otomotiv sektörü için geliştirdiği çipleri Volkswagen'e satacak. 

Otomotiv sektöründe gelişen eğlence sistemleri ve artan elektrikli parçaların yönetimi için yüksek teknolojili çipleri üreten Samsung, talebe yönelik olarak aktif şekilde yanıt vereceğini duyurdu.

Son dakika... Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Türkiye ekonomisi 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 7.4 oranında büyüme kaydetti. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 21.7 ile rekor büyüme gerçekleştirmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan büyüme rakamları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" ifadelerine yer verdi.

12 KAMERAYI KONTROL EDEBİLİYOR

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Samsung'un yeni ürettiği işlemciler tek seferde 4 gösterimi ve 12 kamerayı kontrol edebiliyor

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