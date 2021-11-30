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Son dakika... Shiba Inu'de güçlü yükseliş

#Shiba Inu#Kripto Para#Memecoin
Son dakika... Shiba Inude güçlü yükseliş
Burak TAŞÇI

Şaka olarak ortaya çıkan ancak finansal bir değere ulaşan kripto paralardan Shiba Inu yüzde 20'nin üzerinde prim yaptı.

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Uzun süredir düşüş eğiliminde olan ve gördüğü tarihi zirvesinden yüzde 50'den fazla uzaklaşan Shiba Inu'de yükseliş başladı. Geçtiğimiz günlerde coin yakma işlemleri olacağı beklentisi de yükselişi tetikledi.

Ayrıca teknik açıdan bakıldığında konsolidasyon süreci sonrasında yükseliş trendi içine girdiği de gözlemleniyor. 

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Shiba Inu güne 0.00004212 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 0.00004197 dolar, en yünsen de 0.00005134 dolar seviyesini gördü yüzde 22 civarında yükseliş gerçekleştiren Shiba Inu saat 07:39 itibarıyla 0.00005134 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Son dakika... Shiba Inude güçlü yükseliş

TARİHİ ZİRVESİNDEN KOPUŞ YAŞAMIŞTI

Shiba Inu herhangi bir sebep olmaksızın Ekim ayının son günlerinde 0.00008840 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Bu tarihten sonra ise aralıksız olarak düşüş göstermeye başladı ve yüzde 50'nin üzerinde kayba yöneldi. 

KRİPTO PARALARDA GENEL DÜŞÜŞ VAR

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Koronavirüs pandemisinin etkisini yeniden artırmasıyla birlikte kripto para piyasalarında Ekim ayında başlayan yükseliş dalgası yerini düşüşe bıraktı. Lider kripto para birimleri dar banda sıkıştı. Bitcoin 57 bin dolar seviyesinde dengeye otururken Ethereum da 4300-4500 dolar seviyesi arasında hareket göstermeye başladı.

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Küresel çapta kripto paralara ilişkin olarak regülasyon çalışmalarının devam etmesi ve sonucunda ortaya çıkacak düzenlemelerin netlik kazanmaması da satış baskısını güçlü tutmaya devam ediyor.

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#Shiba Inu#Kripto Para#Memecoin

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