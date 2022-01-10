40 milyon tebligat elektronik ortamda gönderildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Özel emeklilikte yeni dönem başlıyor... BES’ten çıkılamayacakÖzel emeklilikte yeni dönem başlıyor... BES’ten çıkılamayacak#BES
Nusaybinin hemen yanında... Rus IL-76’nın sırlarıNusaybin'in hemen yanında... Rus IL-76’nın sırları#Rus IL-76
Galatasarayda Fatih Terim kararını verdi Bugün...Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Bugün...#Galatasaray
14 il için sarı kodlu uyarı İstanbul ve Ankara için gün verildi14 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul ve Ankara için gün verildi#Meteoroloji
DİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktıDİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktı#DİAYDER
3 ülke arasındayız Türkiyeye turist müjdesi3 ülke arasındayız! Türkiye'ye turist müjdesi#ALMANYA
Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mıLider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı?#Kılıçdaroğlu
Federal mahkemeden Djokovic kararı Avustralya Açıkta mücadele edebilecek miFederal mahkemeden Djokovic kararı! Avustralya Açık'ta mücadele edebilecek mi?#Novak Djokovic
Oğluna öyle bir isim koydu ki karısı duyunca şok olduOğluna öyle bir isim koydu ki karısı duyunca şok oldu#Diyarbakır
Umutlar tükendi... Felaket: 9u çocuk 19 kişi öldüUmutlar tükendi... Felaket: 9'u çocuk 19 kişi öldü#New York
Deltacron paniği... DSÖden flaş açıklamaDeltacron paniği... DSÖ'den flaş açıklama#Koronavirüs
Görüntülere tepki yağmıştı... Fenomenlere kötü haberGörüntülere tepki yağmıştı... Fenomenlere kötü haber!#Sosyal Medya
40 yaş pozları tartışma yarattı: Hollywoodda rol mü arıyorsun40 yaş pozları tartışma yarattı: Hollywood'da rol mü arıyorsun? #Kate Middleton
2.5 aylık hamileyim demişti... Ece Ronay ve Mehmet Bilir evlendi'2.5 aylık hamileyim' demişti... Ece Ronay ve Mehmet Bilir evlendi#Ece Ronay
Esathan Dominik’te okula gidecekEsathan Dominik’te okula gidecek#Esat Yontunç
HABERLEREkonomi Haberleri

40 milyon tebligat elektronik ortamda gönderildi

#Adalet Bakanlığı#E-Tebligat#Ekonomianasayfa
40 milyon tebligat elektronik ortamda gönderildi

Yargısal süreçlerin hızlanmasını, kağıt tasarrufu ve doğanın korunmasını sağlayan e-tebligat ile sadece 2021 yılında 40 milyondan fazla ileti muhataplarına elektronik ortamda ulaştırıldı.

Haberin Devamı

Adalet Bakanlığı tarafından yargıda teknolojinin daha etkin kullanılması hedefi ile 2015'te ihtiyari olarak hizmete sunulan e-tebligat uygulaması, yargı reformu kapsamında 2019’dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri, noterler, avukatlar, arabulucu ve bilirkişiler için kullanımı zorunlu hale getirildi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanabiliyor.

Gözden Kaçmasın

Almanların gözü Akdeniz’deAlmanların gözü Akdeniz’deHaberi görüntüle

"E-TEBLİGATLA 1 MİLYAR 219 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANDI"

Çevre dostu e-tebligat uygulamasıyla 2021’de 40 milyon 537 bin 177 tebligat muhataplarına elektronik ortamda ulaştırıldı.

Uygulamanın başlandığı günden bugüne kadar ise bu sayı 90 milyon 335 bin 19 oldu. Bu yolla, 3 bin 162 ton kağıt tasarrufu sağlanırken, 53 bin 749 ağaç da korunmuş oldu. E-tebligat ile bugüne kadar 1 milyar 219 milyon lira tasarruf sağlandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Altın fiyatlarında son durum Ons altın haftaya düşüşle başladı...Altın fiyatlarında son durum! Ons altın haftaya düşüşle başladı...Haberi görüntüle

"YARGISAL SÜREÇ HIZLANIYOR, KAĞIT İSRAFI ÖNLENİYOR"

Fiziki tebligat gönderimlerindeki sıkıntılar yargısal sürecin uzamasına neden olurken, saniyeler içinde alıcısına ulaşan e-tebligat sayesinde zaman kaybı engelleniyor. Tebligata elektronik cihazlar ile anında ulaşılması, ilgili kişinin muhtemel cezai işlemlere maruz kalmasının da önüne geçti. E-tebligatla hem yargısal süreçler hızlanıyor hem de kağıt israfı engellenerek on binlerce ağaç korunuyor. Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydediliyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılıyor.

Gözden Kaçmasın

Özel emeklilikte yeni dönem başlıyor... BES’ten çıkılamayacakÖzel emeklilikte yeni dönem başlıyor... BES’ten çıkılamayacakHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adalet Bakanlığı#E-Tebligat#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı