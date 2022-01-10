Altın fiyatlarında son durum! Ons altın haftaya düşüşle başladı...

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Ons altın yeni haftaya düşüşle başladı. 1800 dolar sınırının altında bulunan ons altın, 1790 doların hemen üzerinde seyrine devam ediyor.

Geride kalan hafta 1782 seviyelerine kadar düşüş kaydeden Ons altın bölgeden gelişen tepki alımlarıyla haftayı 1796 bölgesinde 100 günlük ortalamasının hemen altında kapatmıştı.

Değerli madende 1782 bölgesinde gelişen tepki alımlarının yeni haftanın ilk işlem gününde devam etmesi halinde 100 günlük ortalama üstü hareketlerde 1807 ve 1815 seviyeleri sonraki direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

Aşağıda ise 1782 bandı öncesi 1790 seviyesi ara destek bölgesi olarak takip edilebilir.

FED TUTANAKLARI DÜŞÜŞE NEDEN OLMUŞTU

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Yeni yıla 1828 dolar seviyesinden başlayan altının ons fiyatı, geride kalan haftada ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklar sonrası hızlı düşüş kaydetmiş, Fed’in açıklamaları piyasalar tarafından sürpriz olurken, oldukça 'şahin' bulunmuştu.

GRAM ALTIN 800 LİRANIN ALTINDA

Gram altının fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlarken; gün içerisinde en yüksek 801,41 lira seviyesini, en düşük ise 792,29 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 09:09 itibarıyla yüzde 0.03 oranında düşüşle 796,76 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1313 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 401 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 797 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 795 lira seviyesinden başladı.

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