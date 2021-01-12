34 yaşında en genç milyarder oldu... Satranç ustasıydı pandemiyle hayatı değişti

Bangalor merkezli girişimci Nikhil Kamath, kısa süre önce Hindistan'ın en genç milyarderi seçildi. Başlangıçta bir tüccar olarak servetini finansal alanda biriktirdi ve sonrasında uluslararası varlık yönetimine yöneldi.

Otuz dört yaşındaki Kamath, Hindistan’ın en büyük ticari aracı kurum olan Zerodha’nın kurucu ortağı ve baş yatırım sorumlusu.

Bugün, sıradan yatırımcılar pandemi sırasında hisse senetlerine akın ederken, Hindistan’ın perakende ticaretinin yüzde 15′inden fazlası bu platform üzerinden yapılıyor.

17 YAŞINDA TİCARETE BAŞLADI

Okulu terk ettiğinden kimse onu işe almayacağını düşünen girişimci yedek plana ihtiyacı olduğunu düşündü. 17 yaşında ticarete adım atan girişimci, ağabeyi Nithin’den esinlenerek hisse senedi ticaretine başladı ve kendi kendine eğitim aldı.

Kamath, 'Üniversite diploması olmadan kimse beni işe almayacaktı. Bu da benim hak gerektirmeyen bir şey yapmam gerektiği anlamına geliyordu' dedi.

İyi gitti ve kısa süre sonra ikili aile ve arkadaşlar için yatırım yapmaya başladı. Ancak bu arada, sistemin çok karmaşık olduğunu gördüler. Kamath o günlerden bahsederken şöyle diyor, "11 veya 12 yıl öncesinden bahsediyorum o günkü sorun, maliyetin çok yüksek olmasıydı. Hindistan’da aracılık ücretleri inanılmaz derecede yüksekti. Ve tam zamanlı bir tüccar için, tutarlı bir şekilde gerçekten karlı olabilmesi için önce aşılması gereken birçok barikat veya engel vardı.”

Böylece Bangalor doğumlu kardeşler, birikimlerini günlük yatırımcılar için basit ve uygun fiyatlı bir aracılık platformu oluşturmak için kullanmaya başladılar.

SALGINDA İKİYE KATLADI

2010 yılında, Zerodha doğdu.Bugün, çoğu yeni şirketin aksine, şirket herhangi bir dış yatırım almadı. Kamath konuyla ilgili, “Diğer şirketlerden olduğu gibi bir şekilde farklıydık, hiçbir zaman yatırımcı veya borç almadık veya hiç sermaye toplamadık. En başından beri ahlakımız daha iyi bir ürün oluşturmaktı ve ağızdan ağza sözler müşteriyi size getirecek” dedi.

O zamandan bu yana geçen on yılda Zerodha, Hindistan’da altının ve mülklerin ötesinde yatırımlara duyulan iştahın artmasıyla ağızdan ağza büyüdü.

Ancak 2020′de salgın sırasında her şey değişti. Kilitlemelerin doruğundaki şirket, kayıtlı kullanıcı sayısını ikiye katlayarak 4 milyonun üzerine çıkardı.

Genç girişimci Kamath “Pandemi bize iyi geldi, bu söylenmesi garip bir şey. İnsanların çok daha fazla zamanı vardı, insanlar evdeydi ve maalesef çoğu durumda alternatif bir gelirin çok faydalı olabileceği bir konumdaydılar” açıklamasında bulundu.

SERMAYE ARTTIRMA PLANLARI

2020′de Zerodha platformunu kullanan bir yatırımcının yaş ortalaması 32′den 30′a düştü. Bu, salgın sırasında Y kuşağında benzer bir artış yaşayan ABD ticaret platformu Robinhood ile paralellikler kurdu.

Finansal teknoloji alanı giderek daha rekabetçi hale gelse bile Kamath, rakibi Robinhood’un aksine, Zerodha’nın daha fazla sermaye artırma planı olmadığını söylüyor.

Ekim 2020′de, 34 yaşındaki Nikhil Hindistan’ın en genç yeni milyarderi seçildiği için Kamath kardeşler, Forbes India Rich List’e 1.55 milyar dolarlık toplam servetle katıldı.