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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 08.01.2021 - 07:31 | Son Güncelleme:

Elon Musk: Hisseler yükseldi, dünyanın en zengini oldu

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Elon Musk: Hisseler yükseldi, dünyanın en zengini oldu
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Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk, 188,5 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geride bırakarak dünyanın en zengin insanı oldu.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisselerinde bugün yaşanan yüzde 5'ten fazla yükseliş, şirketin sahibi Musk'ın da dünyanın en zengin 500 insanı arasında yükselmesini sağladı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Musk 188,5 milyar dolarlık servetiyle Ekim 2017'den bu yana listenin ilk sırasında yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geride bırakarak zirveye çıktı. 

Tesla hisselerinde son bir yılda yaşanan artış Musk'ın servetini 150 milyar doların üzerinde artırmasını sağladı. Şirketin hisselerine geçen yıl yüzde 743'lük bir artış yaşandı. 

Elon Musk: Hisseler yükseldi, dünyanın en zengini oldu

Musk, geçen ay verdiği bir röportajda, maddiyata çok az ilgisinin olduğunu Tesla ve SpaceX'teki hisseleri dışında çok az varlığı bulunduğunu belirtmişti. Musk, servetinin asıl amacının insanlığın uzay yolculuğu yapan bir medeniyete evrimini hızlandırmak olduğunu söylemişti.

Dünyanın en zengin 500 kişisinin servetleri, 2020 yılında yaklaşık 1,8 trilyon dolar artışla toplam 7,6 trilyon dolara ulaşmıştı. 

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