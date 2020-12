ABD'li milyarderler Kovid-19 sürecinde servetlerine servet kattı

AA muhabirinin, Amerikalı siyasi savunma grubu Americans for Tax Fairness tarafından yayımlanan rapordan derlediği bilgilere göre, salgın döneminin başlangıcından aralık ayına kadar olan süreçte Amerikalı 651 milyarderin toplam serveti, 1 trilyon dolardan fazla artışla 4 trilyon dolara ulaştı. Ülkede salgın kısıtlamalarının ortaya çıkmaya başladığı tarih olan 18 Mart 2020'de 2,95 trilyon dolar olan ABD'li milyarderlerin serveti, 7 Aralık 2020 itibarıyla yüzde 36 artarak 4,01 trilyon dolar seviyesine yükseldi. Listenin ilk 10 sırasında yer alan milyarderlerin toplam serveti ise yaklaşık 1 trilyon dolar oldu.

651 milyarderin toplam serveti, ABD nüfusunun neredeyse yarısı olan ve toplam 2 trilyon dolara sahip olan 165 milyon alt gelirlinin servetinin 2 katına denk geliyor.



"ÜLKENİN KOVİD-19 YARDIM PAKETİNİ HİÇBİR ŞEY KAYBETMEDEN KARŞILAYABİLECEK DURUMDALAR"

Raporda görüşlerine yer verilen Americans for Tax Fairness Yöneticisi Frank Clemente, şunları kaydetti:

"Amerika, hiçbir zaman bu kadar az kişinin bu denli büyüklükte bir servete sahip olduğunu görmedi. On milyonlarca Amerikalı, sağlık ve ekonomik sorunlarla boğuşmasına rağmen birkaç yüz milyarder ise servetlerini artırdı. Milyarderlerin pandemide kazandıkları paralar o kadar büyük ki ülkenin Kovid-19 yardım paketini, virüs öncesi servetlerinden hiçbir şey kaybetmeden karşılayabilecek durumdalar. Pandemideki servet artışları ile sadece bu milyarderler; ülkedeki her erkek, kadın ve çocuğa 3 bin dolarlık teşvik ödemesi yapabilirler ve hala 9 ay öncesinden daha zengin bir konumda olabilirler."



EN ÇOK TEKNOLOJİ KAZANDIRDI

Bloomberg Billionaires Index verilerine göre de teknoloji işi ile uğraşan iş adamlarının servetlerinde büyük artış yaşandı. Özellikle e-ticaret ve otonom sürüş alanlarında faaliyet gösteren iş adamlarının servetlerinde büyük artışlar kaydedildi. Geçen yılın aralık ayından bu yana servetini en çok artıran milyarder, Tesla, Space X ve Neuralink şirketlerinin sahibi Elon Musk oldu. Musk, bir yıllık dönemde servetini 127 milyar dolar artırarak 155 milyar dolara çıkardı.

En zenginler listesinin ilk sırasında yer alan Amazon'un sahibi Jeff Bezos ise servetini yaklaşık 73 milyar dolar artırarak 188 milyar dolara yükseltti.