Jack Ma için şok iddia: Ya hapiste ya da öldü

EKİM ayından bu yana kamuoyunda görünmeyen e-ticaret devi Alibaba’nın kurucusu Jack Ma ile ilgili sosyal medyada paylaşılan bir video tartışmayı alevlendirdi. Çin’den kaçarak ülkedeki yolsuzlukları ortaya çıkaran Guo Wengui’nin, 2019’da yaptığı konuşmanın videosu Ma’nın durumu hakkındaki spekülasyonları daha da arttırdı. Söz konusu videoda Wengui, Çin’deki milyarderler için “hapse girmek ya da ölmek” şeklinde iki seçenek olduğunu söylüyor.

BANKALARI ELEŞTİRMİŞTİ

Jack Ma ekim ayında Çin’deki kamu bankalarını ve piyasa düzenleyici kurumları eleştirmişti. O dönemde Hong Kong ve Şanghay borsalarında halka arza hazırlanan Ant Grup’un operasyonu Çin yönetimi tarafından durdurulmuş, şirketle ilgili tekelcilik ve piyasada haksız rekabete yol açtığı yönünde soruşturma başlatılmıştı.