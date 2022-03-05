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24 aydır kapalıydı... Geçişlere yeniden açıldı!

#Gürcistan#Sınır Kapısı#Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı
24 aydır kapalıydı... Geçişlere yeniden açıldı

Türkiye'yi Gürcistan'a bağlayan en önemli sınır kapılarından olan ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 24 aydır yaya yolcu geçişine kapalı olan Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarında yaya geçişleri yeniden başladı.

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Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan, koronavirüs tedbirleri kapsamında uluslararası nakliye yapan TIR'lar dışında yaya ve araç trafiğine kapatılan Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları, 24 ay sonra yeniden geçişlere açıldı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarının Kovid-19 tedbirleri kapsamında 18 Mart 2020'de Gürcistan hükümetinin kararıyla tek taraflı yolcu trafiğine kapatıldığını hatırlattı.

24 aydır kapalıydı... Geçişlere yeniden açıldı

Gürcistan hükümeti ile alınan ortak kararın ardından bugün yolcu trafiğine açıldığını belirten Demirci, "1 Mart 2022'de açılması gereken kapılarımız yine Gürcistan devleti tarafından yolcu trafiğine açılması askıya alınmıştı. Kapıların yolcu trafiğine kapalı olması hem bizim hem de Gürcistan’ın ekonomisini olumsuz etkilemekte. Bölge ekonomisine önemli katkısı olan bu kapıların yaya trafiğine açılması nedeniyle biz bu günü bayram günü olarak adlandırıyoruz. Yaklaşık 24 aydır kapalı olan bu kapılar, bölgenin ticaretine önemli katkı sunuyor. Hem Gürcistan'a geçiş yapmak isteyenler hem Gürcistan'dan Türkiye'ye gelmek isteyenler aranan şartları yerine getirdiklerinde çıkışlarını sağlayabilecekler. Bu yeni dönemin bölgemize hayırlı olmasını umut ediyoruz” dedi.

 

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#Gürcistan#Sınır Kapısı#Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı

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