Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Sınırda insanlık dramı... Geçici ateşkes tahliyeleri başladı!

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Ukrayna'nın stratejik liman kenti Mariupol bu sabah Rus güçleri tarafından ablukaya alındı. Rusya, Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko'nun çağrılarına cevap vererek, bölgedeki sivillere insani koridor açılması için ateşkesi kabul etti.

Tahliyeler Türkiye saati ile saat 12:00 ile 17:00 saatleri arasında yapılacak. İlk görüntüler ise dünya haber ajansları tarafından servis edilmeye başladı. Sınırda yaşanan büyük insanlık dramı ülkelerini gözyaşları içinde terk eden Ukraynalılar yüzlerine yansımış durumda.

Şehir yetkilileri tahliyelere ilişkin yaptıkları açıklamada şehirden ayrılan tüm sürücülere, sivil nüfusun tahliyesine mümkün olduğu kadar katkıda bulunmaları ricada bulunarak, "İnsanları yanınıza alın, araçları mümkün olduğunca doldurun" dedi.

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Yapılan duyuruda sivil nüfusun tamamının şehirden çıkmasına izin vermek için tahliyenin birkaç gün süreceğini belirtilirken şehir yetkilileri, özel araçlarla ayrılan sakinlere tahliye yollarından rota dışına çıkmanın "kesinlikle yasak" olduğunu söyledi.

GİDENLERİN İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu ateşkes kararının detaylarını "Müzakerelerde görüşülen insani koridor kararı Rusya savunma bakanlığında kabul edildi. Yaklaşık 450 bin kişiye ev sahipliği yapan Mariupol, Donbass bölgesindeki sınır bölgesinde yer alıyor. 200 bin sivil oluşturulan insani koridorla tahliye edilecek. Saat 10'dan itibaren insani koridorun açılması planlanıyor. Ateşkes sadece bu bölgeyi kapsıyor. Rusya savunma Bakanlığı'nın bu ateşkesi kabul etmesi sınırlı olsa da önemli." sözleri ile duyurmuştu.

Bölgeden haber bildirmeye devam eden Topçu yaklaşık bir saat önce şu bilgileri aktardı:

"İrpin'de Yüzlerce, binlerce insan var. Tahliye ediliyorlar. Yıkılan köprüden güvenli bölgeye geçmeye çalışılıyor. Peki, neresi güvenli? Bu sorunun yanıtını vermek çok zor. Ukrayna'nın tüm şehirlerinde savaş var. Kiev'de sadece direnişçiler kaldı, insanlar sığınaklarda... Bu insanlar nereye gidiyor? Bu insanlar Romanya sınırına nasıl geçecekler? İnanın aklım almıyor. İlk nokta can güvenliğinin sağlanması. Belki Romanya'ya geçecekler.

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Bebek bezleri, gıdalar var. Her türlü ihtiyaç karşılanmaya çalışılmış. Vatandaşlara dağıtılacak.

Köprü altındaki kalabalık hiç azalmadı. Geçenlerin ardından yeni gelenler var. Saatlerdir bu yakaya geçmeye çalışıyorlar. Şimdi bir bombardıman daha oldu. Bir taraftan gözüm dumanlarda bir taraftan da insanlar da. Getirilen tahtalar tahliyeler hızlandı. Karşıya geçenlerin sayısı daha da artmaya başladı. Görüyorsunuz çocuklar, yaşlılar var. Askerler onların düşmeden bu yakaya geçmelerini sağlamak için çalışıyor."

UKRAYNA: RUSYA ATEŞKESE UYMUYOR

Öte yandan Ukrayna, Rusya'nın geçici ateşkese uymadığını iddia etti. BBC’nin Ukrayna’daki muhabiri Joel Gunter, Mariupol şehrinden gelen haberlere göre Rusya’nın ateşkese uymadığını ve şehrin saldırı altında olduğunu aktardı.

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Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı Serhiy Orlov, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Rusya bizi bombalamaya ve silah kullanmaya devam ediyor, bu delilik” dedi. Orlov, “Mariupol’da bir ateşkes yok, vatandaşlarımız kaçmaya hazır ancak saldırıdan ötürü bunu gerçekleştiremiyor” ifadesini kullandı.

ATEŞKES KARARI ERTELENDİ

Mariupol şehir konseyi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada insani koridorun sona erdiği Zaporizhzhia bölgesinde çatışmaların devam ettiğini aktardı.Az önce gelen bir habere göre, Ukrayna'nın Mariupol kentinde sivillerin tahliye edilebilmesi amacıyla alınan geçici ateşkes kararı ertelendi.

LVİV'DEN KAÇIŞLAR DA SÜRÜYOR

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Ukrayna yetkililerinin Rusya ile geçici ateşkes konusunda müzakerelerine devam ettiği belirtildi.

Ukrayna'da yaşanan çatışmalardan kaçan siviller, ülkeden ayrılabilmek için günlerce yolculuk yaparak Lviv tren istasyonuna akın etmeye devam ediyor. Buradan komşu ülkelere geçmek isteyen bazı Lvivliler ise saatlerce tren istasyonunda bekliyor.

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Trenin gelmesinin ardından trenlere dolduran siviller ülkeden ayrılıyor. GİDEN KADAR DÖNEN DE VAR

Ukrayna Savunma Bakanı Oleskii Reznikov’a göre en az 66 bin erkek savaşmak için Ukrayna’ya geri döndü.

BBC’ye konuşan 56 yaşındaki futbol antrenörü Yuriy Vernydub, oğlunun Rusya saldırısını haber verir vermez Ukrayna’ya dönmeye karar verdiğini anlatmıştı.

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Vernydub, Moldova’da bir futbol takımının başındayken savaşmak için Ukrayna’ya geri döndü.