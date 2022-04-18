132 bin kişinin kredi borcu ödendi

Haberin Devamı

Kredili bağlantılı yapılan hayat sigortalarında 2021 yılında, 132 bin sigortalının bankalara olan 1.6 milyar TL’lik borcu sigorta şirketleri tarafından karşılandı. Sadece Covid-19 nedeniyle vefat eden sigortalılara 661 milyon lira ödenirken, hayat sigortası satan şirketlerin toplam ödedikleri tazminatın yüzde 40’ını Covid-19 nedeniyle ölümler oluşturdu.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı, bankalardan alınan bireysel kredileri güvence altına alan kredi bağlantılı hayat sigortasının; vefat, kaza veya hastalık sonucu maluliyet, işsizlik ya da tehlikeli hastalıklar gibi kredi borcunun ödenemediği durumlarda krediye teminat sağlayarak, yalnızca sigortalıları değil, geride kalanları da borç yükünden koruduğunu söyledi.

SİGORTALILARI KORUYOR

Haberin Devamı

Sigortalanmanın hem aile hem de ülke ekonomisine çok önemli katkısı olduğuna dikkat çeken Özgür Obalı, “Pandemi ve doğal afetlerin yaşandığı yakın geçmişimiz bize en beklenmedik risklere karşı önlem almamız gerektiğini tekrar hatırlattı. Emekle inşa edilen yaşamlar aniden alt üst olabiliyor. Bunun önüne geçmek bizim elimizde” diye konuştu.

Özgür Obalı, isteğe bağlı yapılabilen kredi bağlantılı hayat sigortalarının tercih edilmesinde; vefat ve sakatlık gibi olumsuzluklara karşı sigortalıların ailelerine bırakabilecekleri finansal bir destek arayışının ya da hayat kalitesinin sürdürülmesi isteğinin önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Kredi bağlantılı hayat sigortasının, kredi alan ve vereni aynı anda koruduğunu da vurgulayan Obalı, “Bu ürünün pek çok açıdan gerekli bir koruyucu olduğunun iyi anlaşılması çok önemli” şeklinde konuştu.

YÜZDE 40’A YAKIN VERGİ AVANTAJI

Bireysel ihtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi ve taksitli ticari kredi alınırken uygulanabilen kredi bağlantılı hayat sigortası kapsamında ödenen poliçe primleri gelir vergisi matrahından mahsup edilebildiği için, primlerin yüzde 40’ına kadar vergi indiriminden de yararlanılabiliyor. Öte yandan söz konusu sigorta poliçesinin sağladığı teminatlarla kredi maliyetleri azalırken, tüketicilerin bankalardan daha uygun oranlarla kredi kullanmasına da imkân sağlanıyor.